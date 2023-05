Cambio sbagliato e retrocessione: sentenza ufficiale

La matematica non è opinabile. Stavolta i conti sbagliati effettuati da una panchina sono costati una categoria alla squadra.

I regolamenti sulle sostituzioni, come noto, variano a seconda dei campionati in oggetto. Questa storia riguarda un torneo giovanile della Lombardia e ha per protagonisti ragazzi di neanche 20 anni. Non parliamo di ambiti professionistici, quindi in questa particolare fattispecie, le responsabilità vanno addossate al dirigente delegato alle sostituzioni.

La sfortuna purtroppo ha voluto che l’errore si sia verificato in un match decisivo per le sorti di entrambe le squadre. Come noto, inoltre, il regolamento non prevede che nessun componente della squadra arbitrale possa, in alcun modo, “avvisare” il club che sta sbagliando. Insomma, una volta che la sostituzione è stata effettuata non ci sono altre opzione: partita persa a tavolino.

Incredibile: La Spezia perde il playout per un cambio in più

Il fattaccio in oggetto è avvenuto sabato scorso durante la gara di ritorno del playout del campionato Juniores Regionale A U19 lombardo. L’andata tra La Spezia e Club Milanese era finita 1-0 per i padroni di casa, che paradossalmente avevano tre risultati per mantenere la categoria. Nel match del 6 aprile, La Spezia si sarebbe salvato vincendo, pareggiando, anche perdendo con una rete di scarto, considerata la migliore classifica al termine della stagione regolare.

Nel ritorno del playout al minuto 21 Luca Trabattoni portava in vantaggio il Club Milanese, rete insufficiente per salvarsi perché sarebbe servita una vittoria col doppio scarto. Non solo, nella ripresa un calcio di rigore di Davide Mutinelli faceva pareggiare gli ospiti, di fatto quasi salvi. Come riporta sprintesport.it, l’errore fatale de La Spezia è avvenuto quando mancava un solo giro di lancette al fischio finale. Di fatto, ospiti che avrebbero mantenuto la categoria.

Si fa male all’ultimo minuto: sesto cambio e partita persa

Mancano 60 secondi alla fine, in un incidente di gioco il giocatore Camalle si fa male ed esce, sostituito da Colcha. Il calciatore sosituito addirittura verrà portato in ambulanza in ospedale per valutare il suo stato. Il dirigente de La Spezia però non si avvede che quello è il sesto cambio, uno in più di quanto previsto dal regolamento.

Il finale, carte alla mano, è scontato. Il Club Milanese fa ricorso al giudice Sportivo, istanza accolta e vittoria per 3-0 a tavolino. Con questo risultato La Spezia retrocesso, Club Milanese salvo. Nota a margine: La Spezia ha presentato il preannuncio di ricorso in ritardo, quindi la pronuncia del giudice sportivo di fatto diventa inappellabile.