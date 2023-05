Il Napoli gioca d’anticipo: scelto il primo rinforzo della nuova stagione

Per il Napoli è già tempo di pensare al mercato, dopo la conquista dello scudetto: ecco il primo volto nuovo per gli azzurri

La giostra del mondo del calcio non si ferma mai, sebbene moltissimi tifosi del Napoli vorrebbero fermare l’attimo e godersi in eterno i momenti di gioia per la conquista del terzo scudetto. I festeggiamenti, per un traguardo tanto atteso, sono ancora soltanto all’inizio e dureranno almeno fino a fine campionato. Ma nel frattempo, per il club, è già il momento di pensare al domani.

Quello di quest’anno è stato un titolo meritatissimo e da celebrare e che potrebbe dare anche la possibilità di aprire un ciclo, considerando che le dirette concorrenti in questo momento, per quanto attrezzate e agguerrite, non scoppiano esattamente di salute. Ma al tempo stesso bisogna capire da chi ripartire nella prossima annata. Le voci sul futuro di alcuni dei protagonisti sono già cominciate.

Inevitabilmente, si parla del destino del condottiero Spalletti, che parlerà a breve con De Laurentiis per capire quale progetto potrebbe pararsi di fronte a lui e se valga la pena di restare. C’è poi da discutere il futuro di vari calciatori, alcuni arrivati forse a fine ciclo (Zielinski, Lozano) e altri che la società tratterrebbe volentieri ma per i quali le richieste sono numerosissime (Osimhen, Kim). Il Napoli, comunque, non intende stare a guardare e ha già pronto in canna il primo colpo per la prossima stagione.

Napoli, Giuntoli ai saluti: c’è un erede in pole, ma la corsa è ancora aperta

C’è un addio che sembra già scritto infatti ed è quello di Cristiano Giuntoli. Il ds, tra i principali artefici dell’impresa scudetto, ha rilasciato davanti al pubblico, in occasione della festa con la Fiorentina, parole che sono sembrate quelle di un commiato prima di iniziare una nuova avventura. Per il dirigente si parla della Juventus o di club di Premier League, De Laurentiis avrebbe già individuato il suo erede.

Quella di Pietro Accardi, ds dell’Empoli, è una figura che a Giuntoli sarebbe piuttosto simile come modo di operare e come capacità di scovare talenti in anticipo rispetto agli altri, anche con un budget a disposizione non elevatissimo. Ma non c’è soltanto lui su cui De Laurentiis sta riflettendo, in attesa di indicazioni sul futuro di altri direttori sportivi in bilico. Alla Lazio, il triangolo tra Sarri, Lotito e Tare ha avuto momenti di tensione, soprattutto tra il tecnico toscano e il ds. Non è detto che rimanga, dopo una avventura lunga già qualche lustro. E al Milan, Frederic Massara potrebbe non essere confermato, specie se il finale di stagione dei rossoneri fosse al di sotto delle attese.