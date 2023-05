Ma quale Juve! Ha già scelto un’altra squadra

Si è già promesso a un’altra squadra, un top club: altro che Juventus! Ecco tutti i dettagli della doccia gelata per i bianconeri

Ora c’è la data in cui si compirà il destino (giudiziario) della Juventus. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 22 maggio. La Corte d’Appello Federale ha calendarizzato proprio per lunedì 22 maggio l’udienza per la rivalutazione della sanzione inflitta al club bianconero (15 punti di penalizzazione) nell’ambito del procedimento sulle “plusvalenze fittizie“.

Dunque, pochi giorni e sapremo. In ballo i 15 punti restituiti al club bianconero in seguito all’accoglimento con rinvio del suo ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni. La Corte d’Appello Federale è chiamata a rimodulare la penalizzazione inflitta alla Juventus sulla base dei rilievi contenuti nelle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.

Un verdetto che inevitabilmente impatterà sul futuro del club bianconero. La riconferma dei 15 punti di penalizzazione metterebbe una pietra tombale sulle ambizioni di qualificazioni alla prossima edizione della “Champions League”, con riflessi negativi sulle strategie di mercato dei bianconeri.

Dal Brighton al Liverpool: niente Juve, resta in Premier

In pochi giorni, con gli uomini di Max Allegri impegnati nel doppio confronto, valido per la semifinale di Europa League, contro il Siviglia, tra campo e aula giudiziaria la Juventus si gioca l’attuale stagione e la prossima campagna di rafforzamento. Senza gli introiti garantiti dalla partecipazione alla principale e più remunerativa competizione europea è impossibile anche solo immaginare di poter ingaggiare top player spendendo e spandendo.

Comunque, prima ancora di sapere se nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza della Champions League, la Juventus vede sfumare un suo possibile obiettivo. Come twittato dal giornalista Cesar Luis Merlo, il Liverpool è pronto ad affondare il colpo per Alexis Mac Allister, centrocampista in forza al Brighton e il cui contratto è in scadenza nel 2028.

Dopo aver già tentato di vestire di rosso il centrocampista dell’Albiceleste, messosi in luce ai recenti Mondiali in Qatar, i Reds tornano alla carica con una nuova offerta sottoposta all’attenzione del padre (ex calciatore, tra le altre del Boca Juniors) e agente di Mac Allister. Tuttavia, come precisa Cesar Luis Merlo nel suo tweet, la risposta è rimandata al termine della stagione anche perché i Seagulls (“i gabbiani”, nomignolo dei giocatori del Brighton), vera sorpresa della Premier League, sono in piena corsa per centrare una storica qualificazione europea. Anche senza riscontri oggettivi, in passato il nome del centrocampista del Brighton, guidato in panchina da Roberto De Zerbi, e della Nazionale argentina campione del mondo in carica è stato accostato alla Juventus che, quindi, vede svanire un suo possibile obiettivo di mercato.