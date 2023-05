Penalizzazione Juve, ultim’ora: colpo di scena in diretta

Colpo di scena per il caso Juve e la penalizzazione, l’annuncio in diretta spiazza i tifosi

L’attesa è terminata. Ecco, finalmente, le motivazioni del Collegio di Garanzia in riferimento al processo sulle plusvalenze che ha visto sul banco degli imputati la Juventus. Tali motivazioni si riferiscono all’annullamento della sentenza che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica per la formazione bianconera.

Il Collegio di Garanzia ha di fatto ripassato la palla alla Corte Federale d’Appello affinché si pronunci nuovamente rimodulando anche la penalizzazione sulla base di quanto presente nelle motivazioni. Ma cosa ci dicono tali motivazioni? Il Collegio di Garanzia ha pressoché tenuto inalterata la struttura accusatoria nei confronti della Juventus. L’unica consistente variazione riguarda i consiglieri “senza potere di firma”. Tra questi anche l’ex presidente della Juventus, Pavel Nedved. Nei loro confronti non è stata accertata alcuna violazione.

Tale variazione avrà il suo peso quando la Corte Federale d’Appello dovrà deliberare nuovamente e stabilire l’entità della penalizzazione da infliggere alla Juventus, poiché la nuova posizione dei consiglieri “senza potere di firma” potrebbe portare ad una leggera riduzione della penalizzazione stessa. Dal momento che sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia innumerevoli sono stati i commenti così come le ipotesi riguardo i possibili scenari futuri.

Penalizzazione Juve. Le ultime

Ai microfoni di TV PLAY è intervenuta Arianna Ravelli, giornalista del Corriere della Sera. Anche lei si è espressa su quanto avvenuto e su cosa potrebbe succedere da qui a qualche settimana.

Per quanto la linea dettata dalle motivazioni del Collegio di Garanzia sia molto chiara, le ipotesi di ciò che potrebbe avvenire nei prossimi giorni sono diverse. I legali della Juventus sono molto bravi e preparati secondo l’illustre firma del Corriere della Sera. Prevedere ciò che accadrà risulta decisamente difficile anche se Arianna Ravelli, un paio di consigli utili li ha forniti ai legali bianconeri. Da un lato consiglia di avvalersi del principio di continuazione, ovvero far si che tutte le sanzioni si accorpino in un’unica in modo che le sanzioni per gli illeciti avvenuti dopo il primo risultino più lievi.

Insieme alla continuazione per la giornalista sarebbe consigliabile per la Juventus giungere a un patteggiamento, ipotesi fin qui esclusa alla società bianconera poiché implicherebbe un’ammissione di colpa. Per Arianna Ravelli, però, il patteggiamento potrebbe aprire all’ipotesi di scontare tutte le eventuali penalità in questa stagione. Riguardo poi la possibilità che l’ex presidente bianconero, Andrea Agnelli, venga radiato, ciò non comporterebbe alcuna conseguenza per la Juventus. Per l’ex numero uno bianconero le porte della società si sono definitivamente chiuse nel momento delle sue dimissioni.