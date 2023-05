Spalletti, ribaltone improvviso: ADL cambia tutto

Il calciomercato del Napoli pronto ad entrare nel vivo nelle prossime settimane, anche se l’obiettivo principale è il prolungamento di contratto di Spalletti.

Tutto ruota intorno al intorno al futuro di Luciano Spalletti, il condottiero che ha riportato il Tricolore dopo 33 anni a Napoli: una vittoria importante per la squadra del presidente De Laurentiis capace di infrangere ogni record in stagione, arrivando per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Champions League.

Direttore Sportivo e Allenatore sono i discorsi che deve risolvere il patron azzurro: Cristiano Giuntoli sempre più vicino all’idea con direzione Torino (sponda bianconera) e Luciano Spalletti, che salvo dei clamorosi capovolgimenti dovrebbe restare in azzurro.

Calciomercato Napoli, futuro di Spalletti: le ultime

Luciano Spalletti è il primo allenatore nato in provincia di Firenze (Certaldo) a diventare campione d’Italia.. Prima di lui c’erano riusciti svariati toscani ma nessun fiorentino, per l’ennesimo record del Napoli in questa stagione. Poco dopo la vittoria dello Scudetto, l’allenatore di Certaldo, a Udine aveva dichiarato: “Vedere i partenopei sorridere e felici e la più grande emozione sono loro che trasmettono questa passione”…

Ma ora la domanda che tanti tifosi napoletani si pongono è: Spalletti rinnoverà? Aurelio De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Il Corriere dello Sport, avrebbe già esercitato l’opzione per il prolungamento di contratto fino al 2024 di Luciano Spalletti. Riflessioni in corso per il patron azzurro che vorrebbe rinnovargli il contratto per altre due stagioni. C’è un però prima di mettere tutto a nero su bianco: Luciano Spalletti aspetta un incontro tra le parti, vorrebbe conoscere i programmi, le intenzioni e gli obiettivi futuri della società, dopo la gioia più grande regalata ai napoletani. Lo Scudetto.

L’obiettivo del Napoli è conquistare quanti più punti possibili in questo rush finale dopo la vittoria contro la Fiorentina nelle prossime quattro giornate che mancano al termine della regular season: poi sarà tempo di riflessioni, di programmazione e di futuro, con Spalletti che salvo sorprese, sarà al timone azzurro anche per la prossima stagione. Decisivo l’incontro dei prossimi giorni… la strada è ormai tracciata.