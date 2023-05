Spalletti, si può: via da Napoli per un’altra big

Il Napoli non vuol rinunciare a Luciano Spalletti, ma potrebbe esserci una nuova avventura ad attendere il tecnico toscano.

Il campionato non è terminato ma per quanto riguarda il Napoli i discorsi verso il futuro sono già avanzati. La città è ancora in festa per lo Scudetto vinto in netto anticipo; la società anche ma intanto deve ragionare sul futuro. I tifosi si aspettano un mercato in entrata da protagonista, ma prima De Laurentiis deve capire chi resterà o meno, a partire da dirigenza e panchina.

Stando alle indiscrezioni dell’ultimo periodo, sembra che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sia destinato ad andare alla Juventus. E poi c’è da chiarire la posizione di Luciano Spalletti. Il Napoli vorrebbe tenerselo stretto almeno per un altro anno, ma non sembrerebbe una cosa così facile da farsi. Il tecnico vorrebbe un colloquio con De Laurentiis per parlare di futuro e di programmazione, ma non è detto che il suo piano coincida con quello della squadra campana.

Spalletti in Premier League, c’è la proposta

Il tecnico di Certaldo è il meno giovane allenatore ad aver mai vinto un campionato di Serie A, ma non per questo ha deciso che a breve potrà andarsene in pensione anzi.

Proprio ora che ha finalmente vinto un campionato italiano, Spalletti sembra più carico che mai. Sicuramente, innamorato della città e sentendosi ricambiato dal tifo azzurro, l’ex calciatore ci penserà su due volte prima di decidere di andar via, ma ci sono diversi aspetti da considerare.

Magari l’allenatore classe ’59 deciderà che è giusto così. Lasciare da vincenti con una Napoli che lo ama. E a quanto pare le opportunità per farlo non mancano. Lo splendido gioco della squadra di quest’anno non è di certo passato inosservato in Europa ed è per questo che molti club all’estero sarebbero pronti a strapparlo ai partenopei. Secondo quanto riportato da Libero, una delle squadre maggiormente interessate a Spalletti è il Tottenham, che ha da poco esonerato due allenatori italiani: Conte e Stellini.

Per il tecnico del Napoli sarebbe un’opportunità importante. Il Tottenham, che non viene da anni particolarmente positivi, è una squadra da rifondare e che ha a propria disposizione un budget per il mercato molto importante. Spalletti potrebbe costruire la rosa a suo piacimento (e magari portare con sé Osimhen per sostituire il partente Kane).