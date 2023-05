Valentina Vignali fa la doccia: boom di like sui social

Valentina Vignali conquista per l’ennesima volta il web grazie ai suoi scatti sensazionali, la modella e influencer accende la fantasia

Ci sono bellezze sui social che con la loro sola presenza rapiscono l’attenzione in maniera irresistibile e qualsiasi cosa facciano riescono sempre a non passare inosservate e ad attirare applausi a scena aperta. E’ ad esempio, di certo, il caso di Valentina Vignali, una delle influencer più in vista del momento.

Sono già diversi anni, in realtà, che Valentina è sulla cresta dell’onda. La cestista riminese, che a breve compirà 32 anni, si è fatta notare a ripetizione come modella, personaggio televisivo e social. Confermando in ogni occasione classe e fascino verace e incontenibile che la caratterizzano e che sono le sue armi principali con le quali ha conquistato il cuore di tutti.

L’ex concorrente del GF Vip non lascia mai indifferenti e anche in questo 2023, più e più volte, ci ha lasciato a bocca aperta. Sul suo aggiornatissimo e seguitissimo profilo Instagram (oltre due milioni e 600 mila followers) condivide di continuo immagini della sua vita e dei suoi viaggi, che la portano nei posti più disparati del mondo. L’ultima carrellata, è davvero un incanto, in tutti i sensi.

Valentina Vignali, l’ennesimo capolavoro infiamma la passione: in costume più incontenibile che mai, fisico statuario

Valentina infatti si è recata nel paradiso tropicale di Bali. L’isola indonesiana è un luogo celebre per le sue bellezze naturali, le sue spiagge cristalline, i panorami da urlo con il mare tutto intorno e molto altro. Ma il panorama più bello, Valentina ce lo offre così.

Nella stanza del resort in cui si trovava, si è immortalata in questa posa mentre faceva la doccia, con fuori dalla finestra una visione davvero notevole della foresta pluviale. “La doccia dei miei sogni”, l’ha chiamata Valentina, ma i sogni ad occhi aperti sono quelli che hanno fatto grazie a questo scatto tutti i fan, che hanno potuto perdersi per l’ennesima volta nel fascino provocante e senza confini della Vignali. La sua silhouette statuaria risalta come non mai, con gambe chilometriche, lato B pazzesco e la scollatura prorompente. Un insieme di dettagli da capogiro che, manco a dirlo, hanno attirato like a non finire e una messe di commenti pieni di complimenti e dichiarazioni d’amore. Valentina è davvero in formissima, non c’è che dire. La aspettiamo a breve sulle nostre spiagge, per una estate che sarà senza dubbio indimenticabile, se queste sono le premesse.