Via dalla Juve per ritrovare la Nazionale: destinazione choc

La Juve sta pensando a come piazzare uno dei suoi tesserati in esubero: l’obiettivo è ritrovare la Nazionale e il piano sta prendendo forma.

La Juventus questa sera scenderà in campo per affrontare, all’Allianz Stadium’, la semifinale di andata contro il Siviglia in Europa League. Il club bianconero, come riferito anche da Massimiliano Allegri, vuole dare il tutto per tutto sul campo, in attesa delle decisioni che saranno prese al di fuori di esso. Nel frattempo, poi, arrivano novità in merito a un giocatore che è diventato, da tempo, un esubero. Ecco di chi si tratta.

La Juventus sta viaggiando al di sopra di un filo molto sottile ormai da mesi. La situazione legata alla Giustizia Sportiva è delicata e, mentre la squadra si concentra sul campo, la società pensa a tutt’altre questioni. Tra cui anche quella del calciomercato. A tal proposito arrivano novità su un giocatore in particolare. Si tratta di Arthur, attualmente in prestito al Liverpool e in ripresa da un infortunio.

Il brasiliano è stato, infatti, fuori per quattro mesi per un infortunio alla caviglia che ha previsto l’intervento chirurgico. Il suo obiettivo è quello di tornare a stare bene per tornare a correre di conseguenza ad alti livelli. Vuole riconquistare la maglia della sua Nazionale, come ha anche in più occasioni lui stesso non ha nascosto. Adesso spunta una soluzione.

Juve, addio definitivo: ritorno di fiamma

Arthur Melo, ora in prestito al Liverpool dove a causa dell’infortunio ha di fatto giocato pochissimo, è sotto contratto con la Juventus fino al 2025. Ma, dal momento che il club di Premier League non lo riscatterà, inizia a profilarsi un nuovo percorso per lui. L’obiettivo è tornare a giocare ad alti livelli per poi essere convocato dalla Nazionale Brasiliana. E per far sì che questo funzioni sta risputando l’idea del Valencia.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘GolDigital’, il Valencia sarebbe tornato a fare sul serio per Arthur. Già la scorsa estate il giocatore è stato vicino al trasferimento tra le file del club spagnolo, ma ora potrebbe accadere sul serio. Lui stesso ha poi dichiarato: “Ho ricevuto molti messaggi dai tifosi del Valencia, sono molto grato perché erano messaggi molto positivi. Alla fine il trasferimento non è avvenuto, ma sono molto affezionato al Valencia e spero che possa restare in Prima Divisione”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi. E chissà che questo essere affezionato non possa portare a un vero e proprio trasferimento, magari con una risalita contemporanea del club.