Arnautovic in una Big italiana: affare lampo da 5 milioni

Occhio a quello che può succedere nel futuro di Marko Arnautovic. L’attaccante del Bologna è pronto ad una nuova esperienza, dopo una stagione travagliata da infortuni e non solo: ecco svelato tutto.

Da quando è arrivato Thiago Motta, il Bologna ha letteralmente cambiato volto. La formazione rossoblù nel 2023 è stata una delle sorprese più liete e ben rodate della nostra Serie A, mettendo in difficoltà e raccogliendo risultati anche contro le più attrezzate del campionato. Un qualcosa mica da ridere, visto che ora il club emiliano è già al lavoro per blindarlo da eventuali offerte irrinunciabili. E per tenerlo al sicuro dalle sirene importantissime di Inter e Paris Saint-Germain.

Dopotutto, con Thiago Motta in panchina il Bologna ha visto decollare tutti i suoi talenti principali. Riccardo Orsolini e Musa Barrow sono tornati quelli di qualche anno fa, mentre altri hanno iniziato ad esplodere inesorabilmente. Tutti i calciatori dei felsinei hanno trovato una propria collocazione ed un proprio perché nelle rotazioni dell’italo-brasiliano, eccezion per un calciatore.

Chi? Marko Arnautovic. Gli infortuni non solo lo hanno rallentato, ma hanno in qualche modo ‘aiutato’ Thiago Motta ad escluderlo dal proprio undici titolare senza fare troppa fatica. Sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dei risultati. Per questo il futuro dell’ex Inter e West Ham, ora, potrebbe intraprendere una svolta netta.

Thiago Motta in rotta con Arnautovic, l’attaccante pronto ad una svolta: c’è la big della Serie A

Svolta che potrebbe arrivare dal mercato. Non è un mistero che Arnautovic sia da tempo seguito dalle big italiane, che in lui vedrebbero il perfetto affare low-cost e di esperienza. Come riportato anche dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante austriaco risulta essere nel mirino del Milan, che lo starebbe visionando con moltissima attenzione per la prossima stagione.

Occhio dunque a quello che potrebbe accadere nel corso della prossima estate. Il Milan è alla ricerca di un attaccante da aggiungere alle proprie rotazioni. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic sono ormai ben note a tutti e l’impatto avuto da Divock Origi è stato tutt’altro che sufficiente. Per questo l’ipotesi Arnautovic potrebbe presto prendere piede tra le fila della dirigenza rossonera, attratta anche dal prezzo di saldo del suo cartellino: intorno ai 4-5 milioni di euro. Un affare che Maldini e Massara fiutano, consapevoli che il rapporto tra il bomber austriaco ed il Bologna è ormai ai titoli di coda.