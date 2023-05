Colpo da sogno del Napoli, arriva l’erede di Osimhen: che nome

Il Napoli si guarda già attorno per l’erede di Victor Osimhen: che nome per l’attacco degli azzurri. Il colpo è da sogno: ecco svelato tutto.

Una stagione da leader, senza se e senza ma. Il Napoli si gode Victor Osimhen e si gode un vero e proprio top player. L’attaccante nigeriano è esploso definitivamente sotto la guida di Luciano Spalletti, che lo sta consacrando come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Nel 2023 è l’unico bomber europeo che può paragonarsi ad Erling Haaland, per un dualismo che l’ex Lille spera di accendere nel corso dei prossimo anni.

Intanto, i top club europei sono pronti a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis. E non potrebbe essere altrimenti. La penuria di attaccanti stellari in Europa porta qualsiasi club di prima fascia a guardare con molto interesse a Victor Osimhen. Un calciatore che, quest’anno, ha dimostrato di saper far gol in qualsiasi modo. E di saper trascinare i suoi compagni dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista emotivo.

E poi le caterve di gol segnate tra Serie A e UEFA Champions League sono un segnale di come questo ragazzo sia pronto al definitivo salto di qualità. Salto che il Napoli spera di compiere insieme, anche se si prepara a salutarlo dinanzi ad offerte stellari. Dinanzi a quei 150 milioni di euro che De Laurentiis chiederebbe e che i top club della Premier League (e non solo) sarebbero pronti a sborsare senza troppi problemi.

Il Napoli ha già l’erede di Victor Osimhen: ecco svelato il colpo da sogno

Ragion per cui, il Napoli ora non vuole farsi trovare impreparato. In attesa di capire quale sarà il futuro della propria direzione sportiva, il resto della dirigenza prepara già il piano per sostituire l’eventuale partenza di Victor Osimhen. I nomi non mancano, ma potrebbe presto riaccendersi una vecchia conoscenza per il club partenopeo.

Quale? Quella del Lille. Dopo aver prelevato lì Osimhen, il Napoli si preparerebbe a prelevarne anche l’erede. Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, Jonathan David risulta essere l’obiettivo numero uno per l’attacco napoletano del prossimo anno. Un vecchio pallino degli azzurri, che lo seguono ed inseguono da più di qualche stagione. La concorrenza sul fortissimo attaccante canadese si preannuncia fortissima, ma in caso di cessione di Osimhen, De Laurentiis avrebbe un potere di spesa tutt’altro che innocuo. Per questo massima attenzione a quello che accadrà nelle prossime settimane. I campioni di Italia hanno già pronto il piano.