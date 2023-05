Incubo Neymar: la madre di suo figlio racconta tutto

Non è un buon momento per il talento del Paris Saint Germain: la madre di suo figlio intanto rivela fatti che pochi conoscono.

Il 2023 è stato un anno da incubo per Neymar. Il brasiliano infatti, dopo un Mondiale deludente con la maglia del Brasile, sperava di tornare protagonista con la maglia del Paris Saint Germain, suo club ormai dal 2017. E invece tutto è andato storto: lo scorso 19 febbraio ha subito un tremendo infortunio alla caviglia mentre giocava in Ligue 1 contro il Lille.

L’esito degli esami strumentali è stato devastante: stagione finita e impossibilità di tornare ad allenarsi non prima di quattro mesi. Insomma, una notizia devastante per il brasiliano che in quel periodo ha visto anche la sua squadra uscire dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Si può dire che il 31enne stia vivendo uno dei momenti più duri della sua carriera. Ma allo stesso tempo si sta godendo molto tempo libero assieme alla sua Bruna Biancardi, la quale diventerà mamma per la prima volta dopo tanta sofferenza.

Neymar, la fidanzata Bruna Biancardi racconta tutto

Neymar diventerà quindi padre per la seconda volta. La gioia della coppia è incontenibile e sui social non fanno altro che celebrare questo momento indimenticabile a suon di storie e foto.

Bruna Biancardi ha conosciuto l’asso brasiliano nel 2021 dopo che questo aveva interrotto la sua prima relazione con Carolina Dantas dalla quale era nato il primo figlio, oggi undicenne, Davi Lucca. I due hanno deciso di mettersi insieme dopo un primo momento di forte dubbio nel quale Neymar ovviamente pensava soprattutto alla sua carriera sportiva in quel di Parigi. Bruna è una imprenditrice e modella brasiliana di 27 anni. Possiede un negozio di abbigliamento ed è molto amica della sorella di Neymar, Rafaella Santos, sua coetanea.

La compagna di O’Ney tuttavia ha vissuto un momento drammatico, un momento nel quale aveva toccato con mano la paura di non poter diventare mamma. Infatti, la ragazza ha rivelato ai suoi followers su Instagram di soffrire della cosiddetta ‘sindrome dell’ovaio policistico’, un comune disordine del sistema endocrino femminile che si palesa duranta l’età fertile. Pertanto, Bruna ha cercato in tutti i modi di curarsi da questo male mediante un trattamento contraccettivo ormonale i cui effetti collaterali riducevano la possibilità di diventare incinta. Per fortuna, e anche grazie ai medici che l’hanno seguita giorno dopo giorno, la compagna del noto calciatore brasiliano ha potuto subito cominciare la gravidanza nel migliore dei modi sebbene non siano mancati momenti di forte sofferenza.