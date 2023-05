Mourinho, lo storico ‘nemico’ dà una pessima notizia ai tifosi giallorossi

Il tecnico della Roma, José Mourinho, potrebbe lasciare il club giallorosso al termine della stagione in corso: arriva l’annuncio in diretta

Testa all’Europa League. Già, perché il campionato per la Roma targata José Mourinho è diventato difficilissimo da affrontare nel giro di qualche partita. Tant’è che i giallorossi sono scivolati via dalla zona Champions e, molto probabilmente, non riusciranno a rientrare nel gruppetto dei primi quattro posti della classifica di Serie A.

Complici, ovviamente, i numerosi infortuni a cui è chiamato a far fronte lo Special One. Quest’ultimo è più che abituato a gestire le sue squadre sotto pressione, però alla Roma c’è oggettivamente carenza di armi pesanti da poter utilizzare anche e soprattutto nei match di cartello. Ok Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, ok Smalling e Matic. Ma quando queste pedine danno forfait, spesso per motivi legati a problemi fisici, i giallorossi vanno pesantemente in difficoltà. E la prestazione del gruppo sul campo ne risente assai. L’allenatore di Setubal, dal canto suo, vanta un bagaglio di esperienza davvero gigantesco, grazie al quale la ‘Magica’ potrebbe riuscire quantomeno ad arrivare in fondo nella seconda competizione europea (per ordine di importanza).

Mourinho al Psg? L’annuncio in diretta

Un eventuale trionfo in quel di Budapest, poi, garantirebbe alla compagine capitolina l’accesso alla prossima edizione della Champions, obiettivo a dir poco fondamentale per continuare a crescere e attrarre giocatori dallo spessore internazionale.

I Friedkin vogliono alzare l’asticella, tant’è che il General Manager Tiago Pinto ha già virtualmente chiuso l’acquisto di Houssem Aouar, il quale si unirà ufficialmente al club capitolino a parametro zero a partire dal 1 luglio. Ma non basta per convincere il tecnico ex Inter e Real Madrid a restare sulla panchina della Roma. Non è da escludere, infatti, che Mourinho decida di dire addio, al fine di intraprendere una nuova avventura. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del forte apprezzamento del Paris Saint Germain, in particolare del direttore sportivo dei parigini Luis Campos. Al momento, come confermato dallo stesso Mourinho, non sono avvenuti contatti diretti tra le parti in causa.

Ma nelle settimane a venire i francesi potrebbero sferrare l’assalto, con lo Special One che sarebbe attratto dall’ipotesi di un trasferimento all’ombra della Tour Eiffel. Lì avrebbe a disposizione una rosa ricca di campioni e potrebbe provare a rivincere la coppa dalle grandi orecchie per la terza volta in carriera.

Sull’argomento in questione si è espresso il noto dirigente Pietro Lo Monaco, storico ‘nemico’ del portoghese. Fra i due non scorre buon sangue, per via di una diatriba a distanza risalente ai tempi in cui Mourinho allenava l’Inter. “Passaggio al PSG? Dato che dietro c’è Jorge Mendes, può succedere di tutto“, così Lo Monaco sul futuro del tecnico della Roma, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TV PLAY. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.