Il Paris Saint Germain cerca un nuovo allenatore. Mentre Mourinho smentisce ogni trattativa, si fa strada un nome di un altro club di Serie A

Il mercato estivo deve ancora iniziare ufficialmente, ma qualcosa di significativo già si muove dietro le quinte. Tra giocatori ormai prossimi allo svincolo, altri già certi di cambiare maglia le trattative fervono lontano da occhi indiscreti. Ancora più intrigante e dinamico in questo periodo è il cosiddetto mercato delle panchine che in vista della prossima stagione si preannuncia ricco di colpi di scena e scelte a sorpresa. Uno dei club che certamente avrà una nuova guida tecnica entro l’estate è il Paris Saint Germain: insoddisfatto del lavoro svolto da Cristophe Galtier, arrivato a Parigi meno di un anno fa, il presidente Al-Khelaifi ha deciso di imprimere l’ennesima svolta progettuale.

Il sogno, forse destinato a rimanere chiuso in un cassetto, del club parigino si chiama Zinedine Zidane. L’ex fuoriclasse franco-algerino e allenatore pluridecorato del Real Madrid sognava a sua volta di sostituire Didier Deschamps alla guida della Nazionale francese, ma alla fine la Federcalcio francese ha deciso di riconfermare l’ex centrocampista almeno fino ai prossimi europei. Zizou è rimasto, come si dice in gergo, con il cerino in mano e ora è in attesa di una proposta che lo possa convincere a rimettersi in gioco. A quanto pare però la panchina del PSG non sembra allettarlo più di tanto.

Niente Mou, ma il PSG pesca l’allenatore in Serie A. I tifosi non ci stanno

La dirigenza del club capitolino però non si è persa d’animo e ha provveduto a stilare una mini lista dei papabili. E in tal senso Josè Mourinho sembrava essere in cima alle preferenze di Al Khelaifi, ma le dichiarazioni dello Special One sembrano lasciare poco spazio a un suo trasferimento a Parigi. Al Khelaifi però ha deciso che il prossimo allenatore debba per forza di cose arrivare dalla Serie A e un nome su tutti in queste ore sta prendendo piede, quello di Thiago Motta.

L’attuale allenatore del Bologna è molto apprezzato a Parigi sia per l’eccellente lavoro svolto in questa stagione sulla panchina di felsinei, sia per il passato da giocatore nel PSG. Per ben sei stagioni, dal 2012 al 2018, l’ex centrocampista brasiliano ha vestito la maglia dei Bleus e ora potrebbe indossare quella da tecnico. Ma non sarà facile strappare Motta ai felsinei: il presidente Joe Saputo infatti è intenzionato a blindarlo garantendogli un progetto di alto livello. Il finale di questa storia però non è scontato, restiamo in attesa degli eventi.