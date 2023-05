Nuova squadra per Vlahovic, ci sono le cifre: dove giocherà l’anno prossimo

Nuova squadra per Vlahovic. Sembra proprio che il futuro del centravanti serbo sia lontano da Torino. Ma dove esattamente?

Dusan Vlahovic è rimasto a secco nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia. Allegri lo ha sotituito poco prima dell’ora di gioco e lui non l’ha presa benissimo.

La Juventus pensa a chiudere bene questa stagione maledettamente complicata. Le motivazioni pubblicate al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni non lasciano però molte speranze. La qualificazione alla prossima Champions League, anche qualora venisse raggiunta sul campo, potrebbe essere cancellata dalla sentenza della Corte Federale d’Appello che, a quel punto, potrebbe persino precludere, alla società bianconera, l’accesso a tutte le competizioni europee. I dirigenti bianconeri lo sanno bene e pertanto valutano anche l’ipotesi peggiore.

Fondamentale diventa allora l’Europa League. Vincere il secondo trofeo più importante aprirebbe automaticamente anche le porte alla partecipazione alla prossima Champions League. A quel punto, però, potrebbe farsi sentire l’UEFA che, impugnando la sentenza sulle plusvalenze, o anche in maniera autonoma, potrebbe decidere di estromettere la società bianconera dalle competizioni europee per almeno un anno. Avere le coppe o non averle cambia radicalmente la strategia di mercato della Juventus.

Nuova squadra per Vlahovic, ma quale?

La partecipazione alle prossime competizioni europee permetterebbe alla Juventus di poter ritoccare la squadra nei punti nevralgici. L’assenza dalle competizioni europee potrebbe provocare una sorta di rivoluzione, con il probabile addio ad un paio di titolarissimi, e la ricerca di giovani talenti italiani, ma non soltanto. Questo, in estrema sintesi, i due scenari ipotizzabili per il prossimo futuro della società bianconera.

Se la Juventus sarà, per qualsivoglia motivazione, esclusa dalle competizioni europee, almeno una dolorosa partenza sarà certa. Il nome che circola con più frequenza è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha patito più di altri una stagione dove diversi fattori esterni hanno turbato la formazione di Massimiliano Allegri, condizionandone prestazioni e risultati. Il giovane attaccante serbo ha però diversi estimatori che continuano a seguirlo con estremo interesse.

Naturalmente è la Premier League, ed alcuni dei club che ne fanno parte, a cominciare dal Manchester United per passare poi all’Arsenal, a monitorare il centravanti serbo della Juventus. Il club londinese sembra il più deciso a portare in Inghilterra il centravanti serbo. L’impegno economico non sarà indifferente, anche per un club che disputa la Premier League. L’eventuale cessione di Dusan Vlahovic rappresenterebbe comunque un sacrificio difficile da mandare giù per gli stessi dirigenti bianconeri. La richiesta economica della società torinese per il centravanti serbo si aggirerebbe attorno ai 70 e gli 80 milioni di euro. Quasi con la speranza che nessuno poi si presenti alla porta della Continassa.