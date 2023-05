Scontro Juve-Napoli, ora è caos: svolta a sorpresa

Col nodo Giuntoli ancora da scogliere, Juve e Napoli preparano il terreno per un’altra battaglia di mercato: il gioiello fa gola

Sconfitta in entrambi gli incroci stagionali con la squadra che sarebbe poi diventata Campione d’Italia – dolorosa e roboante soprattutto la caduta del ‘Maradona’, con quell’umiliante 1.5 – la Juve si prepara ad affrontare la prossima stagione piena di dubbi.

L’incertezza sul destino che verrà riservato al club bianconero dalle varie inchieste in corso – e dalle possibli sanzioni unilaterali da parte dell’UEFA – non consente ancora una pianificazione chiara e precisa della strategia da mettere in atto. Anche perchè prima bisogna concludere lo ‘scippo’ Giuntoli proprio al club partenopeo.

Al di là del sempre più probabile arrivo del Re dello scorso mercato nelle vesti di Direttore sportivo, la Vecchia Signora è impegnata alla ricerca di giovani e promettenti profili sui quali costruire il futuro. Uno di questi è stato però adocchiato dallo stesso club partenopeo. Che i primi passi sul giocatore li ha mossi proprio grazie alla felice intuizione del suo dirigente. Si profila una battaglia di mercato senza esclusione di colpi.

Colpo a casa Gasperini, è sfida Juve-Napoli

Da una parte c’è la necessità di sosttuire una figura comunque di rilievo – a parte le relativamente poche apparizioni di quest’anno – come Leonardo Bonucci. Dall’altra la volontà di trovare da subito l’erede di Kim Min-Jae per il quale sembra proprio che il Manchester United sia disposto a versare la clausola di 60 milioni prevista nella finestra 1-15 luglio. Tradotto: alle due big serve un difensore.

E che sia di livello. Scartate, per vari motivi, le opzioni Mavropanos dello Stoccarda – già accostato all’Inter per il dopo Skriniar nello scorso gennaio – e Kevin Danso del Lens, il club partenopeo avrebbe rivolto il suo sguardo alla Serie A. In maglia nerazzurra, intesa come Atalanta, milita un gioiello che già fa gola anche a club di Premier League. Oltre che alla stessa Juve, ovviamente.

Parliamo di Giorgio Scalvini, la nuova promessa del calcio italiano, che nella stagione in corso si è consacrato come uno dei prospetti più interessanti, in relazione alla giovanissima età, dell’intero panorama europeo. Classe 2003, valutazione già schizzata a 40 milioni, il nativo di Chiari è nel mirino di parecchi top club. Considerando la sua supposta volontà di restare in Italia, il cerchio delle pretendenti si stringe e si riduce a bianconeri ed azzurri. I più convinti nell’intento di fare un sacrificio economico importante pur di garantirsi le sue prestazioni. È sempre Juve-Napoli, dunque. Anche e soprattutto sul mercato.