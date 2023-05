Shakira nuova regina del gossip: ha scambiato la Ferrari col pilota Mercedes

La celebre cantante colombiana fa ancora parlare di sé dopo il divorzio con Piqué: ecco le novità sul suo stato sentimentale, c’entra la Mercedes.

Shakira è una delle cantanti pop più celebri e premiate del mondo, ma in questi mesi sta facendo parlare di sé non tanto per sua carriera artistica quanto per il suo status sentimentale. Dopo il divorzio con l’ex campione del Barcellona Gerard Piqué, i siti di gossip di mezzo mondo continuano a parlare della sua situazione.

Non deve essere stato facile l’ultimo periodo per la cantante di Barranquilla: lasciare il marito dopo undici anni di matrimonio e due figli gli ha provocato una ferita enorme. Ma nell’ultimo periodo ha deciso di mettersi alle spalle il momento drammatico e pensare con ottimismo al prossimo futuro. Un futuro che potrebbe vederla accanto a un altro campione dello sport. Questa volta non un calciatore, bensì un pilota di Formula 1 che ha dominato gli ultimi dieci anni di Gran Premi.

Shakira, cena con Lewis Hamilton: i fans in delirio

La cantante ha scelto di vivere a Miami per mettersi alle spalle la Spagna e tutto ciò che gli ricorda Gerard Piquè. E del resto appare normale cercare di dimenticare il passato anche quando questo è comunque presente in ogni momento della giornata.

La bella colombiana tuttavia vuole cambiare vita e per farlo sta cercando di intrattenere nuove amicizie e relazioni. E i siti di gossip internazionali, da sempre amanti di tutto ciò che fa la cantautrice colombiana, gongolano al solo pensiero di vederla accanto a un altro campione dello sport. Stiamo parlando di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo Formula 1, che ha accettato volentieri una cena con la 47enne colombiana.

Nell’ultimo gran premio di Miami, Shakira ha deciso di guardare la gara dal vivo accompagnata da altri personaggi del calibro di Elon Musk, Jeff Bezos e Tom Cruise. Fin qui nulla di speciale, capita spesso che alcuni noti personaggi del mondo dell’imprenditoria, del cinema e della musica intendono assistere dal vivo ai gran premi di Formula 1.

Tuttavia, ciò che ha fatto impazzire i siti di gossip è stata la cena nel noto ristorante ‘Cipriani’, molto probabilmente organizzata dalla Mercedes, alla quale ha partecipato proprio la cantante. Come documentato da una serie di video che circolano sui social, accanto alla colombiana ci sarebbe stato proprio Lewis Hamilton che è apparso felice di condividere qualche momento assieme a lei.

Sembra quasi prendere corpo la frase di una recente canzone “a tema automobilistico” di Shakira nella quale prendeva di mira l’ex Gerard Piquè e la sua nuova compagna: “Hai scambiato una Ferrari con la Twingo”.