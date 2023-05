Sofya Zhuk, ex tennista incontenibile: così è davvero troppo

La russa è letteralmente scatenata sui social: l’ultima istantanea ha fatto impazzire i fans, sempre più numerosi su Instagram

Un vecchio adagio recita che ‘Bisogna battere il ferro finchè è caldo‘. Una massima tutto sommato condivisibile, applicabile ad ogniaàmbito della vita. O della carriera di qualsivoglia persona.

Ecco, tutto possiamo dire di Sofya Zhuk tranne che non abbia fatto tesoro del proverbio, seguendolo praticamente alla lettera. Dopo il successo, sempre crescente, riscontrato dalla sua collaborazione come modella per l’agenzia Industry, l’ex enfant prodige del tennis russo si è dedicata sempre di più alla sua attività social. Con dei risultati, e degli scatti fotografici, che sono sotto gli occhi di tutti.

Non sono in molti ormai a ricordarsi di quella tennista esile ma bravissima che spadroneggiava sui campi di Wimbledon meno di 8 anni fa. Era il 2015, e l’allora 15enne russa salva sul trono dei Championships (categoria Juniores) assunse il ruolo di erede designata di un mostro sacro come Maria Sharapova.

Sofya Zhuk senza confini: fisico da urlo

Che poi come lei, anzi prima di lei, si è dedicata anche alla carriera di fotomodella e indossatrice pur mantenendo degli elevatissimi standard nel suo percorso tennistico nel circuito. Sofya no. Sofya ad un certo punto ha abbandonato tutto. L’ingresso nel mondo professionistico si è concluso nel 2019, quando fu sconfitta al primo turno del Roland Garros dalla tedesca Laura Siegemund. Questo è, a tutt’oggi, l’ultimo match di Sofya nel circuito agonistico che avrebbe dovuro vederla grande protagonista negli anni a venire.

Ma se il successo, un po’ per scelta un po’ per mancanza di motivazioni, non è arrivato dallo sport, ha fatto irruzione nella vita della bellissima bionda sotto altre forme. Quella delle sfilate, delle pubblicità, delle partnership, del lancio sul mercato di completi intimi da capogiro. Sofya, che può contare già su oltre 167mila followers su Instagram, è sulla cresta dell’onda. L’entrata, pubblicizzata a dovere, nella galassia OnlyFans ha aumentato in modo esponenziale la sua popolarità. Che spesso si tinge di contenuti piccanti, con grande gioia dei suoi ammiratori.

L’ultimo shooting disponibile sul suo profilo la ritrare mezza sdraiata all’interno di un’automobile decappotabile, vestita di solo intimo e con i capelli al vento. Non serve la lente d’ingrandimento, nè fare uso dello zoom tanto caro a parecchi suoi estimatori, per apprezzare il suo fisico da urlo. Merito di Madre Natura, certo, ma anche di tanto allenamento e cura del corpo. Una volta, fino ad appena 4 anni fa, finalizzato alle battaglie su campi da tennis, ma oggi dedicato solo a sfondare nel campo del glamour.