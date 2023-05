Doppio colpo in Toscana: il Napoli pronto a chiudere

Il Napoli ha deciso di piazzare un doppio colpo in Toscana in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis si è già mosso in tal senso

Dopo aver pescato da quelle parti Maurizio Sarri per sostituire Benitez, adesso i partenopei potrebbero tornare a bussare negli stessi lidi per trovare una nuova organizzazione societaria, e non solo.

Nelle ultime ore è andato in scena il tanto atteso incontro tra il presidente De Laurentiis e Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo aveva fatto capire subito dopo la conquista dello scudetto in quel di Udine di voler confrontarsi con il numero uno partenopeo per capire come procedere in vista della prossima stagione.

Il Napoli, per volere di De Laurentiis, non deve sedersi sugli allori ma continuare in questo processo di crescita, intrapreso ormai da diversi anni. Con Spalletti in panchina si può aprire un ciclo, cercando anche di migliorare l’andamento europeo. A livello societario, però, qualcosa può cambiare rispetto a questo stagione, almeno per quanto concerne la gestione sportiva.

Il ds Cristiano Giuntoli viene dato in partenza ormai in modo definitivo. La Juventus ha sondato il terreno a più riprese e sembra vicino ad un accordo con “La Vecchia Signora“. Per questo il Napoli si è già mosso pensando ad un colpo in prospettiva che proviene sempre dall’Empoli.

Dall’Empoli al Napoli, asse vincente: la storia si ripete?

Il nome caldo per prendere il posto di Giuntoli è quello di Pietro Accardi, deus ex machina dell’Empoli, che tanto bene ha fatto con Zanetti in panchina. Il lancio di giovani talentuosi come Baldanzi è solo la punta dell’iceberg di un lavoro che affonda le radici al settore giovanile e non solo.

Il Napoli, tra l’altro, come riportano i colleghi de La Nazione, ha in mano anche un altro affare sempre con i toscani, ovvero quello per la giovane mezzala Jacopo Fazzini, classe 2003. Il ragazzo potrebbe sbarcare a Castelvolturno con Accardi, per instaurare un nuovo asse con Spalletti e continuare sulla falsariga di quanto fatto negli ultimi anni. La Toscana è sempre stata foriera di ottimi affari per gli Azzurri, fin dai tempi di Mazzarri, senza dimenticare lo stesso Sarri. Il Napoli rilancia, per un futuro ancora più luminoso e possibilmente vincente. I tifosi sperano si possa veramente aprire un ciclo come quello di 40 anni fa.