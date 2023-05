Il Napoli gli dice addio: va in Liga

Niente da fare per il Napoli: dalla Premier League alla Liga, il giocatore ha deciso il suo futuro

La stagione del Napoli è stata a dir poco straordinaria. La squadra di Spalletti ha spiazzato tutto e tutti ed ha vinto il campionato con cinque giornate di anticipo, stracciando totalmente tutte le avversarie. Gran lavoro del tecnico toscano e del suo conterraneo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, abile a sostituire i calciatori più ‘vecchi’ con giovani di talento e grande prospettiva. Gli azzurri hanno realizzato una stagione straordinaria.

Ottimi risultati non solo in Italia, ma anche in Europa dove gli azzurri hanno raggiunto il miglior risultato di sempre, i Quarti di finale di Champions League. Il club partenopeo si è dovuto però arrendere nel doppio confronto, nel derby italiano contro il Milan. Nulla da fare con la squadra che proverà il miracolo europeo nelle prossime stagioni. Spalletti proverà i calciatori che hanno giocato meno in queste giornate di campionato e allo stesso tempo la società valuterà le opzioni più intriganti sul calciomercato.

In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Giuntoli (sempre più vicino alla Juve) il club azzurro sonda il mercato ed è particolarmente attento al mercato dei parametri zero. Nelle ultime ore il Napoli è stato accostato al trequartista dell’Eintracht Francoforte Kamada, calciatore con il contratto in scadenza a giugno. Non è il primo parametro zero accostato al Napoli negli ultimi mesi ed il Napoli monitora da tempo l’esterno di proprietà del Wolverhampton Adama Traore. Spagnolo di origini maliane, il classe 1996 è un profilo molto interessante, soprattutto a parametro zero.

Addio Premier e niente Napoli, torna in Spagna

Secondo quanto riporta El Gol Digital il talento iberico può tornare nella Liga. Traore è cresciuto tra le giovanili del Barcellona ed è rientrato, un anno fa, in prestito al club catalano. Successivamente la squadra di Xavi non ha esercitato il riscatto ed il giocatore è tornato in Premier. Un ultimo anno senza quasi mai giocare, scelta non di natura tecnica ma data dalla volontà di Traorè di non rinnovare e lasciare, in ogni caso, la squadra inglese. Traorè ora può firmare per un nuovo club, il Napoli c’era ma secondo il quotidiano ora il giocatore è ad un passo dall’Atletico Madrid di Simeone.

I Colchoneros necessitano di giocatori di qualità nel reparto offensivo e l’esterno è un opzione intrigante, soprattutto per il costo praticamente nullo. Accordo sempre più vicino e sfuma il colpo per il Napoli che dovrà ripiegare su altre alternative. Giuntoli aveva pensato a Traore come eventuale sostituto di Hirving Lozano, dato da alcuni per partente. Ora, per quel che riguarda la fascia destra, il Napoli dovrà cambiare tutto.