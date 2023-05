Lautaro e 100 milioni: che ‘sgarbo’ alla Juve

Il calciomercato estivo può tornare ad avvicinare Lautaro Martinez all’addio all’Inter: ‘doppietta’ folle e Juventus al tappeto

Manca ancora un mese e mezzo alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo e le indiscrezioni riguardanti l’operato delle big di Serie A è già sotto la lente d’ingrandimento.

Ci sarà, però, ancora da sudare nel rettangolo verde. Perchè se la Serie A ha già portato lo scudetto – e con grande merito – a Napoli, è ancora tutta da definire la corsa ad un posto Champions. Rientrare tra le prime quattro sarà un risultato da raggiungere ad ogni costo per società di grande livello come Juventus, Inter, Milan, Roma e Lazio. Se in Europa League Roma e Juventus sono ancora in corsa per approdare in finale, in Champions League la certezza di vedere un’italiana contendersi la coppa dalle grandi orecchie è ormai una certezza da diverse settimane.

Con ogni probabilità sarà l’Inter, salvo un’improbabile colpo di coda dei rossoneri di Pioli, a sfidare la vincente tra Real Madrid e Manchester City. E proprio il club di Viale della Liberazione ha tutta l’intenzione di rendersi grande protagonista per quanto riguarda il sopracitato mercato.

C’è poco da stare Allegri: Lautaro ‘beffa’ la Juve

Perchè se è vero che vincere aiuta a vincere, altrettanto vero è il fatto che per raggiungere ulteriori risultati di spessore servirà rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Marotta è già al lavoro per le entrate ma non solo.

Anche in uscita, i nerazzurri potrebbero spiazzare tutti: perchè il nome di Lautaro Martinez torna con forza nel mirino di un top club. Ci avevano provato con grande decisione – ma senza i risultati sperati – Atletico Madrid e soprattutto Barcellona. Adesso sarebbe il Manchester United il club pronto ad avanzare una grande offerta per accaparrarsi il cartellino del ‘Toro’. Ma non solo. Perchè nei piani dei ‘Red Devils’ vi sarebbe un doppio colpo da sogno che, a distanza, ‘danneggerebbe’ anche la Juventus. La società inglese metterebbe sul piatto ben 70 milioni di euro per la punta dell’Inter, alla quale affiancherebbe un profilo che la ‘Vecchia Signora’ sogna di fare suo da tempo.

Quel Goncalo Ramos che con la maglia del Benfica ha segnato 25 gol e firmato ben 11 assist vincenti. Per il portoghese si tratterebbe sulla base di 100 milioni di euro, a cui andrebbe aggiunto l’esborso per Lautaro. 170 milioni sul tavolo delle trattative per il duo d’attacco che spiazzerebbero in primis proprio la Juventus. Per il gioiello del Benfica, a certe condizioni economiche, sarebbe impossibile competere.