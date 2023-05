Le wags del City mettono i brividi: tutte le mogli dei top

Bellissime, impegnate nel mondo dello spettacolo ma non solo, le donne che ha conquistato il cuore dei top player del City: ecco chi sono

La mente dei calciatori (e dei tifosi) del Manchester City è sicuramente concentrata sulla sfida che andrà in scena il 17 maggio alle 21. La squadra inglese, infatti, potrebbe conquistare per la prima volta la Champions League, ma prima dovrà battere il Real Madrid e la vincitrice del derby tra Milan e Inter.

Vada come vada, ad accogliere i calciatori saranno le loro bellissime wags. Personalità del mondo dello spettacolo e non solo: sono tutte bellissime e hanno catturato l’attenzione dei tifosi. Che le seguono con grande interesse sui social network. E fra queste ragazze c’è anche una vecchia conoscenza della tv italiana…

Le wags dei giocatori del Manchester City

Una volta conclusa la gara, o l’allenamento, i giocatori del City ritornano a casa e riabbracciano le loro compagne. Alcune relazioni sono ormai storiche e consolidate come ad esempio quella di Kalvin Phillps e Asheigh Behan, i due hanno cominciato a frequentarsi quando erano entrambi ancora adolescenti (nel 2011), mentre altre sono più burrascose come quella tra Annie Kilner e Kyle Walker, anche loro insieme fin dall’adolescenza ma nel corso degli anni la moglie del calciatore è stata più volte tradita. Nonostante ciò, sebbene non ci siano foto recenti dei due insieme non ci sono segni che facciano pensare a una rottura.

Tra le wags del City c’è una conoscenza della TV italiana, ossia: Sara Arfaoui, ex professoressa della trasmissione RAI L’eredità. Dal 2021 la modella italo-francese è legata sentimentalmente al centrocampista tedesco Ilkay Gundogan, dal quale ha avuto un figlio. La moglie di Ederson è una modella portoghese: la loro relazione è iniziata nel 2013 e perdura tutt’oggi. Dalla unione tra il calciatore e Lais Moraes sono nati 3 bambini: Yasmin, Henrique e Laura. Nel mondo dell’intrattenimento e dei social media lavora invece l’ex star di Love Island Taylor Ward. La figlia del calciatore Ashley Ward ha una storia d’amore con Riyaz Mahrez, con cui ha avuto una bambina.

I social media ricoprono un ruolo di rilievo anche nella vita di Inés Tomaz. La modella di bikini e influencer ha intrecciato una relazione con Berdando Silva durante la pandemia. Tra le wags si differenzia certamente Kaylee Ramman. La compagna di Nathan Ake è una donna d’affari: oltre a possedere un marchio di gioielli, ne possiede un altro di bikini, realizzati in plastica e in materiale di riciclo. Infine, quando si parla d’amore e di City è impossibile non menzionare Kevin De Bruyne. Il suo nome impazza in rete quando si parla non solo per i gol: difatti, il calciatore sente particolarmente la sfida col Real Madrid. La ragione è Thibaut Courtois, il portiere dei Blancos, suo compagno di Nazionale e amante della sua ex. Tuttavia, il cuore dell’ex Chelsea ormai appartiene a Michele Lacroix. Belga come lui ha lavorato in un’agenzia pubblicitaria mentre studiava. La coppia ha cominciato a frequentarsi nel 2014. L’unione felice che ha portato alla nascita di Mason Milian, Rome e Suri.