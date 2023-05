“Un giapponese e un americano”: i profili di ADL hanno un nome e un cognome

“Un giapponese e un americano”: i profili tracciati da Aurelio De Laurentiis hanno un nome ed un cognome ben definito. Il Napoli guarda già a come migliorare la formazione appena laureatasi campione di Italia: ecco svelato tutto, ci sono i dettagli

No, non è l’incipit di una barzelletta. “Un giapponese ed un americano” sono i profili che Aurelio De Laurentiis ha tracciato nel corso della sua intervista fiume, concessa di recente ai microfoni de ‘La Repubblica’. Il patron del Napoli ha dato più di qualche indizio sulle prossime mercato del proprio club, stuzzicando la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Dopotutto, il futuro è diventato un tema importantissimo non appena giunto il triplice fischio della Dacia Arena. In seguito alla vittoria anticipata di questa Serie A, gli interrogativi sulle colonne del Napoli sono moltiplicati con il passare dei giorni.

In attesa di capire chi partirà e chi resterà, il mercato dei neo-campioni di Italia si prepara a partire. E come rivelato da De Laurentiis, cercherà di replicare quanto fatto in parte con le operazioni di Kim e Kvaratskhelia: attirare nuovi bacini di utenza e nuovi sbocchi commerciali. Per questo il Giappone e per questo gli Stati Uniti d’America, con la squadra scouting azzurra che ha in mente due nomi ben definiti.

Kamada e Pulisic, i profili tracciati da De Laurentiis hanno un nome e cognome: il Napoli ci pensa

Daichi Kamada e Christian Pulisic: sono questi i due profili ai quali Aurelio De Laurentiis ha ammiccato. Il primo ha affrontato gli azzurri in Champions League con il suo Eintracht Francoforte, rischiando anche di andare a segno nel corso della gara di andata. Il secondo, invece, è ormai ai margini del derelitto Chelsea di Frankie Lampard e potrebbe presto finire sul mercato.

Dopotutto, dall’Inghilterra assicurano: Pulisic (così come Kepa) può rientrare nella maxi-offerta che il Chelsea starebbe preparando per Victor Osimhen. Mentre per Kamada il discorso appare complesso, più che altro per superare quelle che sono le importanti richieste dell’Eintracht: il giapponese è valutato all’incirca 30 milioni dal club tedesco.

A margine di ciò, poi, c’è la questione salariale. Se per Kamada il tema contrattuale potrebbe comunque rientrare nel nuovo tetto ingaggi del Napoli, per Pulisic l’affare appare ben più complesso: l’esterno del Chelsea percepisce quasi 8 milioni netti di sterline a stagione, una cifra a dir poco inavvicinabile per i nuovi paletti tracciati da Aurelio De Laurentiis.