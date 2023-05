Un posto per due, il Napoli deve cederne uno

Non c’è più posto per entrambi al Napoli: uno dei due se ne va, la società attende offerte

Tra feste, cene e rumor su possibili rivoluzioni societarie, il Napoli sta iniziando a pianificare il proprio futuro. Con o senza Giuntoli, con o senza Spalletti, è evidente che sul mercato qualcosa accadrà anche quest’anno.

Se è difficile ipotizzare una nuova tabula rasa, come quella che lo scorso anno ha portato alla partenza di molti big della rosa, è più che probabile che qualche cessione illustre possa esserci. Al di là delle possibili offerte in arrivo per Kim, è chiaro ad esempio che un attaccante dovrà partire. C’è un ballottaggio tra due giocatori: per uno dei due non c’è più posto nel Napoli.

Dando per scontata la conferma di Kvaratskhelia, che sembra avviarsi verso un sostanzioso rinnovo con adeguamento, e in attesa di scoprire quali saranno le intenzioni di Osimhen, il Napoli deve fare i conti con un’altra situazione intricata. Per tutta la stagione ci siamo portati dietro un ballottaggio che magari ha fatto bene alla squadra, ma che mette in mostra un deficit nella rosa dei campioni d’Italia.

Napoli, non c’è spazio per entrambi: chi se ne va?

Snocciolando l’undici dei titolarissimi di Spalletti, appare chiaro a ogni tifoso che un ruolo in particolare non può essere assegnato con assoluta certezza: quello dell’esterno destro d’attacco. E non solo per l’alternanza che c’è stata, ma per l’impossibilità dei due calciatori in ballottaggio perpetuo di superare nelle gerarchie il diretto concorrente. Un nodo che, a quanto pare, il Napoli vuole sciogliere.

Perché l’alternanza può anche fare bene, ma avere un titolare in grado di imporsi, alla Kvaratskhelia, anche a destra potrebbe garantire alla squadra quel salto di qualità necessario per puntare a confermarsi anche nella prossima delicatissima stagione.

Non bisogna essere ingrati. Matteo Politano e Hirving Lozano sono stati comunque fondamentali per il raggiungimento di un traguardo storico. Magari non per bottino di reti o assist, ma per il contributo di corsa, giocate di qualità e anche attenzione alla fase difensiva che hanno saputo mettere in alcune delle partite più importanti dell’anno. Dopo una stagione del genere è probabile però che uno dei due possa finire sul mercato ed essere ceduto, per far spazio magari a un calciatore di maggior talento e più giovane su cui poter puntare nei prossimi anni.

Volendo azzardare un pronostico, il Chucky sembra l’indiziato numero uno per un “sacrificio”. Diversi i fattori che porterebbero a questa soluzione: l’incostanza del messicano da quando è arrivato a Napoli; il costo elevato dell’ingaggio, fuori dai nuovi parametri della società; un contratto in scadenza tra un anno, con annesse chance molto basse di rinnovo. Tutti elementi che porterebbero razionalmente, alla cessione. C’è però un problema. L’infortunio grave occorso al messicano nell’ultima gara con la Fiorentina potrebbe infatti frenare eventuali acquirenti. Oppure, cosa altrettanto grave in ottica Napoli, abbassare la valutazione del suo cartellino.

Anche per questo motivo non è da trascurare l’ipotesi che alla fine possa essere ceduto Politano. Sul calciatore azzurro, che lo scorso anno sembrava desideroso di cambiare aria, in realtà negli ultimi tempi non si sono addensate nubi di alcun tipo. Chiaro che vorrebbe giocare di più, ma al momento non ci sarebbero sirene tali da portarlo a considerare seriamente un addio dopo questa stagione trionfale. Insomma, la situazione non è semplicissima da gestire. L’unica certezza sembra essere la necessità di liberarsi di almeno uno dei due giocatori. Per il bene della loro carriera e, probabilmente, anche per permettere alla squadra di crescere ulteriormente. Un obiettivo che, dopo quanto successo, De Laurentiis non nasconde più.