Bagnaia che rabbia: Marquez glielo ha fatto ancora

Nervi tesi in Motogp al termine della prima giornata di prove libere, ecco cosa è successo fra Bagnaia e Marquez

Nervi tesi in Motogp. Conclusasi la prima giornata del weekend di gara, diversi piloti sono andati in difficoltà. Non è tra questi l’australiano Jack Miller che, in sella alla sua KTM, dimostra che le scorse gare non sono state un caso. Con un tempo di 1:30.950 si piazza al primo posto sia la mattina che il pomeriggio. Al secondo posto l’Aprilia di Aleix Espargaro, davanti ad un Marco Bezzecchi in splendida forma. Fuori dalla top 10, invece, Fabio Quartaro che dovrà partire dal Q1 in qualifica.

Solo al nono posto Pecco Bagnaia, che ha strappato il pass per la Q2 proprio all’ultimo istante. Problemi alle gomme per lui, causati soprattutto da un meteo non favorevole e da una gomma posteriore che non entrava i temperatura.

“L’ultimo run è stato utile per tranquillizzarmi, fino ad allora ero preoccupato. La mattina è andato tutto bene, pensavo che il problema fosse solo la gomma, che non l’avevo preparata bene. Non appena abbiamo cambiato gomma è tornato tutto perfetto. Il nono posto è frutto della mancanza di feeling che avevo perso nel frattempo, ma mi sono sentito di nuovo a mio agio nella FP2. Ho perso 50 minuti di sessione per una gomma difettosa, ma sono sicuro che domani andrà meglio” ha commentato il campione in carica.

Prove libere, la strategia di Marquez infastidisce Pecco

Le prove libere di Pecco Bagnaia, tuttavia, sono state complicate anche per un altro motivo. Sul finire della sessione, è stato ingaggiato nella solita strategia di Marc Marquez. Lo spagnolo ha cercato in tutti i modi di stare attaccato all’italiano nel tentativo di prendergli la scia, costringendo addirittura Bagnai, infastidito, a rientrare ai box per depistarlo.

Quando gli è stato chiesto un commento su questa situazione, Bagnaia ha risposto infastidito: “Anche l’anno scorso in Malesia aveva fatto la stessa cosa, poi però io sono caduto e lui è rimasto solo. Non condivido la sua strategia perchè tutti sappiamo quanto sia veloce Marc. Io preferisco, quando sono in qualifica o in un time attack, stare da solo, ma io sono diverso. Questa è la sua strategia e la sta evolvendo. Se ti fermi lui fa la stessa cosa, se rallenti idem. Non si tratta più di stare soltanto attaccato dietro, è evoluta come strategia“, ha commentato il pilota italiano.

Gli è stata poi chiesta una motivazione rispetto a questa strategia, considerando anche che lo spagnolo potrebbe farlo per innervosire gli avversari: “Non so il motivo per cui lo fa, ma sa chi deve fare un tempo per rimanere nei primi dieci e si attacca a lui per sfruttare la scia“, ha concluso il campione in carica.