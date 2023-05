“Che figura di m…”: Spalletti lo ammette, momento esilarante

Dopo aver vinto meritatamente lo Scudetto con il suo Napoli, Luciano Spalletti è stato protagonista di un momento molto esilarante.

Se le altre squadre sono ancora in piena lotta per i loro rispettivi obiettivi, il Napoli di Aurelio De Laurentiis può già guardare alla prossima stagione. Una volta vinto aritmeticamente lo Scudetto, infatti, in casa partenopea si sta parlando del futuro di tanti protagonisti del trionfo di quest’anno.

Il primo è sicuramente Cristiano Giuntoli, visto che potrebbe lasciare Napoli dopo otto stagioni. Il direttore sportivo, come si è capito anche nelle sue dichiarazioni nella festa Scudetto dopo la gara vinta contro la Fiorentina, ha espresso ad Aurelio De Laurentiis la volontà di cambiare squadra. Il dirigente, però, ha un altro anno di contratto con gli azzurri ed il patron ha posto delle condizioni per lasciarlo libero di andare alla Juventus.

Cristiano Giuntoli è di fatto l’obiettivo numero uno della ‘Vecchia Signora’ per ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo. Ma Aurelio De Laurentiis è impegnato in questi giorni anche su un altro fronte, ovvero quello che riguarda il futuro di Luciano Spalletti. La permanenza del tecnico toscano sulla panchina azzurra non è ancora del tutto certa, anche se sicuramente ci sono più possibilità rispetto a quelle di Giuntoli. Proprio il tecnico toscano è stato protagonista di un momento molto esilarante.

Cena Spalletti-De Laurentiis, il tecnico scherza all’esterno del ristorante con il giornalista di Sky Sport

Dopo la cena avuta venerdì sera con Aurelio De Laurentiis in un ristorante del quartiere Chiaia, Luciano Spalletti ha scherzato anche con Francesco Modugno. All’esterno del locale in cui c’è stato l’incontro con il patron partenopeo, infatti, il giornalista di Sky Sport ha evidenziato ’uscita del tecnico toscano da Castel Volturno con una mascherina: “L’immagine più bella della carriera”.

Luciano Spalletti, molto sorridente, ha poi chiesto: “Quante persone l’hanno guardata?”. La risposta di Francesco Modugno: “Un miliardo di like…!”. Il tecnico toscano ha poi fatto una battuta autoironica: “Che figura di m…. che si è fatta da un miliardo di like…” (ride ndr). L’atmosfera di venerdì sera all’esterno del ristorante, di fatto, fa pensare che ci siano tutti i presupposti della permanenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli.

Tuttavia, durante la conferenza stampa della vigilia contro il Monza di Raffaele Palladino, Luciano Spalletti ha glissato sul suo futuro: “E’ difficile parlare di determinate cose quando si fanno riunioni in un ristorante in cui si mangia bene. Dei dettagli del mio futuro ne parlerà la società, è una loro prerogativa parlarne quando ne vorranno”.