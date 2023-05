Cinque allenatori in un anno: il prossimo è un grande nome

Il top club ingaggerà il quinto allenatore in un anno dopo la crisi di prestazioni e risultati che dura dall’inizio della stagione

Può capitare un anno sbagliato, fatto di investimenti che non ripagano i soldi spesi e portano soltanto danni, piuttosto che fattori positivi. E’ il caso del Chelsea, che sta vivendo una stagione da incubo nonostante le spese sostenute dal proprietario Todd Boehly. Oltre 600 milioni di euro spesi nelle ultime sessioni di mercato e campioni come Kalidou Koulibaly, Enzo Fernandez e Joao Felix, giusto per fare qualche nome, che sembrano lontano parenti rispetto alle loro precedenti esperienze.

Il Chelsea quest’anno ha avuto già quattro allenatori: Tuchel fino alla 6^ giornata, Potter fino alla 28^, Saltor ad interim e Lampard finora, in attesa di capire chi ‘governerà’ la rosa dalla prossima estate. Sono diversi gli allenatori sondati da Boehly, come per esempio Nagelsmann esonerato dal Bayern Monaco. Gli investimenti non termineranno qui, perché i Blues vogliono anche un centravanti e il nome più in voga è quello di Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A e campione d’Italia in carica.

Cosa succederà lo può dire solo il tempo, ma c’è un altro allenatore che il Chelsea può ingaggiare: si tratta di Mauricio Pochettino, attualmente libero dopo l’esperienza al PSG.

Chelsea, il quinto allenatore: sarà Mauricio Pochettino

Secondo quanto riferito da Sky Sports, il Chelsea ha chiuso per Mauricio Pochettino che arriverà alla fine di questa stagione. L’allenatore argentino avrebbe già avuto dei colloqui con Boehly per avviare il nuovo progetto. I Blues non disputeranno le coppe il prossimo anno e questo potrebbe influire sul mercato. Ma più per una questione di prestigio, visto che il proprietario miliardario del club inglese non ha grossi problemi di soldi, giusto per usare un eufemismo.

Si tratta chiaramente di un nome top, che in Premier League ha già fatto benissimo al Tottenham. Oltre ai trofei vinti col PSG, Pochettino viene ricordato soprattutto per la finale di Champions raggiunta quando guidava gli Spurs. Un’ottima esperienza che Boehly spera di replicare, stavolta portando dei titoli a casa. Il Chelsea nel frattempo non vede l’ora di chiudere la stagione e magari avviare una nuova rivoluzione sul mercato.

I punti fermi su cui ripartire, saranno indubbiamente Enzo Fernandez, Fofana e Mudryk: 270 milioni di euro in tre e l’obiettivo di Pochettino sarà valorizzarli al massimo. Boehly è stato oggetto di scherno sui social da parte delle tifoserie inglesi per il ‘fallimento’ del Chelsea di quest’anno. Il suo obiettivo è riprendersi tutto con gli interessi.