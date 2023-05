Futuro Pogba, la decisione è presa: nuovo colpo di scena

Nuovo e inatteso colpo di scena sul futuro in maglia bianconera di Paul Pogba: la decisione è stata presa. Ecco tutti i dettagli

Mezzo passo falso della Lazio che, pertanto, fallisce il sorpasso ai danni della Juventus che in classifica occupa la piazza d’onore, alle spalle del Napoli scudettato. Non è bastato ai biancocelesti il ritorno al gol all’Olimpico dopo 8 mesi del bomber Ciro Immobile. Anzi. I capitolini devono ringraziare il “Sergente” Milinkovic-Savic che al 94′, dopo il palo scheggiato da Pedro, ha evitato il ko contro un Lecce in piena bagarre salvezza.

E così a far festa sono anche i bianconeri che hanno la possibilità di incrementare il vantaggio sui capitolini potendo contare anche su un ritrovato Paul Pogba. L’ex del Manchester United ha messo lo “zampino” nel pari che i bianconeri hanno strappato in extremis nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia. Gli andalusi sono passati in vantaggio con Youssef En-Nesyri che ha capitalizzato una veloce ripartenza.

A rimettere le cose a posto è stato Federico Gatti con un tap-in, allo scadere del recupero, su assist di testa proprio di Paul Pogba, con il discorso qualificazione alla finale di Budapest rinviato al match di ritorno in scena al “Sanchez Pizjuan”. Una prestazione, quella del “Polpo”, che induce la dirigenza del club bianconero a rivedere la propria decisione sul futuro del centrocampista francese che sembrava ormai presa.

Futuro Pogba, nuovo colpo di scena: rimane un altro anno

Il decisivo assist certifica che l’infortunio che gli ha fatto saltare quasi l’intera stagione è ormai un ricordo così come i tanti mesi fermo ai box per l’infortunio patito alla vigilia dell’attuale stagione che volge al termine, la successiva (ritardata) operazione di meniscectomia, la lunga riabilitazione e le varie noie muscolari che ne hanno ritardato il rientro in campo e che completano il cahiers de doléances del centrocampista francese.

Ma l’ex dei Red Devils nelle ultime uscite ha offerto alla causa bianconera un apprezzabile contributo. Insomma, Pogba, dopo essere stato atteso a lungo dai tifosi, progressivamente sta ritornando ai suoi livelli, ecco perché il club bianconero è ritornato sui suoi passi.

Se, infatti, fino a qualche settimana fa, il destino in bianconero dell’ex United sembrava segnato, ora si registra una clamorosa inversione di rotta. Il centrocampista francese rimarrà alla Juventus per un’altra stagione, un’altra chance per mostrare ai tifosi il “vero” Pogba.

Qualche lampo di quello che ai tempi della prima avventura in bianconero era considerato tra i migliori centrocampisti al mondo lo si è già visto. E di bagliori della sua classe Max Allegri ne ha bisogno sia per centrare (almeno sul campo, in attesa dei verdetti della giustizia sportiva) l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League sia quello della finale di Europa League.