Giuntoli alla Juventus: l’ultimo indizio non lascia più dubbi

Il passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus sarà uno dei più eclatante degli ultimi tempi, il direttore sportivo si occuperà del mercato bianconero.

Non sembrano esserci ormai dubbi, Giuntoli saluterà il Napoli a fine stagione con la soddisfazione enorme di aver costruito una squadra che ha vinto lo scudetto abbattendo i costi. Gli ultimi indizi portano il ds direttamente a Torino, andando alla ricerca di un clamoroso bis.

Le strade tra Cristiano Giuntoli e il Napoli sono sempre più lontane, il direttore sportivo ormai è in direzione Juventus. Vincere lo scudetto in azzurro è il massimo, le emozioni delle ultime settimane sono state un ciclone che ha sconvolto un po’ tutti.

Giuntoli ha preso ormai la sua decisione, meglio lasciare da vincente che andarsene al primo malumore. In fondo, c’è anche da capire il direttore sportivo, salutare Napoli dopo una vittoria del genere porterà meno amarezza, anche se tanti tifosi non comprendono la scelta di andare alla Juventus.

Giuntoli alla Juve, l’indizio è decisivo

La partenza in direzione bianconera ha un significato sportivo tutto da vivere. Giuntoli vuole rifondare la Juve, avere carta bianca ed essere in grado di ripetere un miracolo sportivo. Riuscire a vincere in questa Juventus e con una società sempre meno sportiva e sempre più tecnica sarebbe qualcosa di incredibile, considerando poi come sia difficile attrarre i campioni dopo le ultime vicende bianconere. Tant’è, il direttore sportivo tenterà l’impresa, c’è l’indizio che lo porta lontano da Napoli, nell’ultimo incontro per decidere le sorti del club mancava proprio Giuntoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’incontro si è svolto tra Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, Giuntoli invece era tornato a Genova. Un indizio non da poco, se manca il direttore sportivo non si può di certo parlare di futuro in maniera completa. Conoscere il fronte dei partenti e gli eventuali acquisti, quindi, non è certo in casa Napoli, Giuntoli ormai è pronto per il trasferimento a Torino.

Obiettivi di mercato che si incrociano già, i due club combatteranno inevitabilmente. Il Napoli può contare su una liquidità importante proveniente dagli incassi Champions, ma lo stile di Giuntoli sarà richiesto anche al nuovo ds. Probabilmente sarà Pietro Accardi dall’Empoli a prenderne il posto, anche in questo caso è una figura che compra a poco e rivende a tanto. Giuntoli alla Juve invece dovrà smaltire la rosa prima di comprare: dalle cessioni di McKennie, Zakaria, Arthur e Kulusevski potrebbe esser ricavato un po’ di budget per gli acquisti.