Inter-PSG, è bagarre per il doppio ex: si parla solo di lui

Un intreccio di mercato all’orizzonte per l’estate di Inter e PSG: il doppio ex è pronto a scatenare un duello infuocato

L’Inter sta vivendo settimane davvero di grande calcio. In campionato gli uomini di Simone Inzaghi sono lanciatissimi verso una delle prime quattro posizioni utili a qualificarsi per la prossima Champions.

D’altro canto, il grande sogno stagionale della ‘Beneamata’ è solo uno: poter competere, nella finale di Istanbul, contro una tra Manchester City e Real Madrid. Ci sarà ancora da lottare con il Milan però, nonostante uno 0-2 impartito agli uomini di Pioli nella semifinale d’andata che lascia ottime possibilità all’Inter di arrivare fino in fondo. Quello che premerà a Marotta e Ausilio, a stagione terminata, sarà il calciomercato. E non solo quello dei calciatori che già adesso è in fermento, con l’Inter che dovrebbe in buona parte rivoluzionare la rosa.

Uno dei nodi da districare rimane quello dell’allenatore. Simone Inzaghi sta rivalutando la sua posizione con il passare delle settimane ma la sua permanenza all’Inter è tutto fuorchè scontata. In tal senso, le strade del club meneghino e quello di un top club come il PSG sembrerebbero pronte ad intrecciarsi. Secondo quanto viene rivelato da ‘Sportmediaset’, il club francese starebbe guardando con enorme interesse in Italia per un nome che sta facendo davvero grandi cose in Serie A.

Si complica il post Inzaghi: c’è il PSG

Si tratta di Thiago Motta, che ha portato il Bologna all’agevole salvezza e che potrebbe essere seriamente allettato dall’ipotesi parigina. Viene sottolineato come Joey Saputo, presidente dei felsinei, abbia tutta l’intenzione di continuare con l’ex centrocampista dell’Italia anche l’anno prossimo.

Ma Thiago Motta, se il PSG dovesse effettivamente pensare a lui per il post Galtier, difficilmente riuscirebbe a dire di no all’offerta di Al-Khelaifi. Un bel guaio per l’Inter che a lui pensa da diversi mesi: per stile e dna nerazzurro, sarebbe la scelta ideale in caso di esonero di Simone Inzaghi. C’è da dire, poi, che il contratto di Thiago Motta scadrà nel 2024 e a determinate condizioni la partenza tra qualche settimana sembrerebbe decisamente probabile. L’Inter dovrà fare i conti, una volta deciso se confermare o salutare Inzaghi, con uno dei club più potenti e ambiziosi al mondo. Al quale, tra l’altro, Motta è molto legato.

Se dal 2009 al 2012 l’ex centrocampista ha vestito la casacca nerazzurra, centrando anche lo storico ‘Triplete’ nel 2010 come uno dei grandi protagonisti agli ordini di Mourinho, la sua partenza da Milano verso la Tour Eiffel ha confermato le sue grandi doti in campo. Ben sei anni e mezzo con i francesi, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla carriera da allenatore che adesso sembrerebbe potergli dare grandi soddisfazioni. Scatta l’allarme per Marotta: arrivare a Thiago Motta, con il PSG di mezzo, non sarà affatto semplice.