Milan e Napoli avvisate: c’è stato il blitz dell’agente

Milan e Napoli hanno un obiettivo di mercato in comune, ma entrambe potrebbero restare a mani vuote: ecco perché.

Dallo scudetto scucito da una maglia per andare sull’altra all’Euroderby di Champions League. Milan e Napoli in questa stagione hanno regalato ai loro tifosi, ma anche agli appassionati di calcio in generale, diverse emozioni. A quanto pare, non hanno smesso di giocare una contro l’altra, ma in estate il campo potrebbe spostarsi nelle stanze dei principali hotel che ospitano i movimenti di calciomercato.

Sembrerebbe che ci sia un nuovo obiettivo in comune,dopo i tanti nomi di cui si sta già parlando. Anche perché in realtà all’inizio del mercato ufficiale manca sempre meno. Il colpo che sia i rossoneri che gli azzurri vorrebbero portare dalla loro parte, arriverebbe dall’estero, ma a quanto pare in Italia c’è anche una terza incomoda. Anzi, ci sarebbe una squadra che li avrebbe anche superati, per adesso.

L’agente esce allo scoperto: il Napoli è preoccupato

Il calciatore di cui si parla è Piero Hincapié. I lettori più esperti avranno già capito di chi si tratta. Difensore classe 2002 che sta giocando al secondo anno da titolare con la maglia del Bayer 04 Leverkusen nonostante la giovanissima età. Il difensore della nazionale ecuadoriana, compirà 22 anni soltanto il prossimo gennaio, ma intanto ha già stupito gli osservatori di tutto il mondo, con i suoi due anni ad alti livelli in Bundesliga.

Hincapié arrivò in Germania dal Talleres nell’estate del 2021 ed al suo primo anno totalizzò 33 presenze tra campionato e coppe. Adesso, invece, è già arrivato a quota 40 con 1 gol all’attivo, con la sua squadra che sta giocando le semifinali di Europa League. Difficile fare una valutazione, ma col contratto in scadenza nel 2027, si immagina che le Aspirine possano chiedere anche 30 milioni per lui. Ottimo affare per Milan e Napoli, ma le due società devono affrettarsi se non vogliono perderlo.

Questo perché, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, sull’ecuadoriano non ci sarebbero solo due squadre di Premier League, il Tottenham e l’Aston Villa, ma anche un’altra italiana che ora potrebbe essere in vantaggio. Infatti, anche alla Roma piace molto il difensore centrale classe 2002 e non solo. L’agente di Hincapié, secondo i rumors, sarebbe atterrato qualche giorno fa proprio nella Capitale. E chissà se avrà modo di incontrare anche altri club italiani. Ma una cosa è certa: i giallorossi lo vogliono e ci stanno provando sul seio.