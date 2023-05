Spalletti-De Laurentiis, la verità sul rinnovo: come stanno le cose

In queste ore si sta discutendo il futuro di Luciano Spalletti al Napoli. Ecco com’è andato l’incontro tra il mister e il presidente De Laurentiis

A Napoli ancora non è finita la festa per lo scudetto, ma è già ora di pensare al futuro. I partenopei hanno scritto la storia portando a casa il tricolore che manca da ben 33 anni. Una stagione perfetta in Serie A che ha visto gli azzurri vincere il campionato senza rivali e con 5 giornate di anticipo.

Nelle ultime partite ci sarà spazio per chi ha giocato meno e poi una volta finita la stagione si penserà al mercato. Spalletti vuole delle garanzie per la sessione estiva. De Laurentiis ha promesso che non venderà i suoi pezzi pregiati e che vuole puntare a vincere anche la Champions League.

Brucia ancora l’eliminazione col Milan in Champions League, ma la delusione è stata spazzata via dai festeggiamenti delle ultime settimane. Gli azzurri sono ancora usciti in malo modo dalla Coppa Italia e il prossimo anno Spalletti vuole una rosa per lottare su più fronti. Le premesse per il rinnovo ci sono tutte e c’è anche stato un incontro tra i due: ecco qual è la situazione in casa Napoli sul fronte del futuro dell’allenatore toscano.

Spalletti-Napoli, cosa filtra sul rinnovo

La storia tra Spalletti e il Napoli continuerà? Le basi ci sono e il contratto fino al 2025 è pronto. Luciano e De Laurentiis si sono incontrati in questi giorni e il mister ha risposto così alle domande dei giornalisti: “Ci aspetta un futuro brillante. Mi hanno dato la possibilità di lavorare in un certo modo, portando giocatori giovani carichi di qualità e disponibilità. Si può aprire un ciclo con questa squadra”.

Parole confortanti del mister che vuole restare a Napoli e cercare di vincere il campionato anche il prossimo anno. La speranza è che restino anche Osimhen e Kvratskhelia.

I due sono stati gli artefici del primo posto, ma le big d’Europa hanno già messo gli occhi su di loro. Il centravanti è cercato da molti club tra cui il Bayern Monaco. Spaventa la richiesta di De Laurentiis che supera i 120 milioni di euro. Chi invece potrebbe lasciare è il DS Giuntoli. Lo cerca la Juventus e al momento la sua permanenza a Napoli non è scontata. Sarebbe una grave perdita per il mondo napoletano che dovrà trovare un degno sostituto. Servirà un direttore di esperienza.