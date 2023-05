70 milioni di euro: colpo da sogno dalla Premier League

Già cercato da diverse squadre italiane dopo le strabilianti performances Mondiali, il giocatore si accasa al prestigioso club per 70 milioni

Passano le giornate e ormai si vanno definendo i verdetti nei vari campionati europei. Nel weekend che in Spagna ha segnato il trionfo del Barcellona, che ha conquistato la sua 27esima Liga proprio sul campo dei rivali cittadini dell’Espanyol, in Inghilterra il Manchester City ha fatto un deciso passo verso la conquista dell’ennesimo titolo. La roboante vittoria al Goodison Park contro l’Everton, e la contestuale caduta casalinga dell’Arsenal contro la matricola terribile Brighton, ha praticamente consegnato agli uomini di Guardiola la Premier.

Se la sconfitta contro la corazzata City ha inguiato non poco i Toffees nella corsa salvezza, anche la parte rossa di Liverpool non può certo esultare. I propositi di una clamorosa rimonta Champions ai danni dello United sono stati, almeno per ora, stroncati dal ritorno alla vittoria dei Red Devils. Che ora conservano quattro punti di vantaggio sui Reds quando mancano 270′ alla fine della stagione. La compagine allenata da Jurgen Klopp ha ripreso a girare in una certa maniera troppo tardi. Ma se da un lato l’Europa che conta si allontana sempre di più, si avvicina un grande colpo di mercato. Un affare che può essere la base di partenza per le rinnovate ambizioni del club, frustrato da una stagione a dir poco deludente.

Colpo da 70 milioni, arriva il Campione del mondo

Già alla caccia di un centrocampista di livello dalle battute finali dello scorso mercato estivo – si tentò l’assalto prima ad Ismael Bennacer poi a Nicolò Barella – il Liverpool ha assoluto bisogno di qualche innesto nella linea mediana. Stante il praticamente certo addio di Naby Keita, i ‘mal di pancia’ di Thiago Alcantara e anche la rinuncia alla corsa per Jude Bellingham – il gioiello inglese sembra destinato al Real Madrid – i Reds hanno deciso di restare in Premier per mettere a segno il primo colpo.

I tabloid inglesi non hanno dubbi: Alexis Mac Allister approderà alla corte di Klopp. Già cercato con insistenza soprattutto dalla Juve, che tentò il colpo subito dopo i Mondiali, e poi dall’Atletico Madrid del connazionale Simeone, il grintoso mediano albiceleste dovrebbe restare in Inghilterra. I 70 milioni che la dirigenza del Liverpool ha messo sul piatto per lui sono un argomento più che sufficiente per soddisfare le esigenze del Brighton. Che già si frega le mani all’idea di avere un tale tesoretto da reinvestire sul mercato. Con buona pace dei propositi di acquisto delle altre big d’Europa.