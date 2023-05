Addio e destinazione choc: Joao Cancelo ha deciso tutto!

Joao Cancelo ha già deciso il proprio futuro, l’addio è ormai scontato e la destinazione lascia sotto choc i tifosi e la dirigenza del club

La stagione di Joao Cancelo è molto particolare. Dopo i primi sei mesi passati al Manchester City, a gennaio si è trasferito in prestito al Bayern Monaco con diritto di riscatto. Il terzino portoghese ha litigato con Pep Guardiola e ha preferito cambiare aria, incrociandolo anche in Champions League uscendo sconfitto nel doppio confronto. Classe ’94, in passato ha anche vestito le maglie di Inter e Juventus mettendosi in mostra in Serie A come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

L’esperienza in Premier League, a prescindere dal litigio con Guardiola, è stata comunque di altissimo livello. Con il Manchester City ha un contratto in scadenza fino al 30 giugno 2027 e a fine stagione probabilmente non resterà al Bayern Monaco. Il club tedesco sta vivendo un periodo abbastanza brutto, nonostante abbia la vittoria della Bundesliga a portata di mano. Joao Cancelo avrebbe già deciso quale sarà il suo futuro e il prossimo club. Una destinazione choc, che spiazza sia i tifosi bavaresi, sia i Cityzens.

In totale, Joao Cancelo ha collezionato quarantacinque presenze in stagione tra Bayern e City, con tre gol e undici assist. La sua prossima destinazione dovrebbe essere il Real Madrid.

Joao Cancelo al Real Madrid: decisione presa

L’esperienza al Bayern Monaco finirà a breve per Joao Cancelo e il suo futuro sarà con ogni probabilità al Real Madrid. Sarà l’ennesimo grande club per un terzino meraviglioso, capace di giocare benissimo soprattutto in fase d’impostazione e in zona offensiva. Il portoghese tornerebbe in Liga per la prima volta dal 2017, quando lasciò il Valencia per trasferirsi in Italia.

I Blancos vogliono dare una nuova linfa alla rosa, con Carlo Ancelotti che pure è in procinto di dire addio, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

Oltre al Real Madrid, ci sono anche altre squadre su Cancelo. Come per esempio il Barcellona, ma anche l’Arsenal. Ma Florentino Perez dovrebbe spendere sui 70 milioni di euro per convincere il Manchester City a cedere il giocatore. E non ci vorrà molto per ottenere il parere positivo di Guardiola, probabilmente poco preoccupato di rinforzare un’altra big europea, visto la rosa che ha a disposizione. E per il Real rappresenterebbe un upgrade non da poco visto che in squadra, se dovesse farsi male Carvajal, ci sono Odriozola e Lucas Vazquez.