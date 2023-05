Asse Napoli-Genoa: doppio affare in vista

Il Genoa neopromosso in Serie A potrebbe subito rendersi protagonista di un affare doppio con gli azzurri, ecco chi arriva.

Adesso il Genoa cerca soluzioni, magari qualcuna anche low cost: non dispiacerebbe. Il Grifone è ufficialmente salito in Serie A senza dover attendere i Play-off e quindi, adesso, la squadra del presidente Zangrillo ha tempo per pianificare il futuro. Certamente il gruppo allenato da Alberto Gilardino non avrebbe problemi a concludere anche un buon campionato nella massima serie, ma cercare qualche pedina di esperienza potrebbe fare al caso dei rossoblu.

Un alleato potrebbe essere il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, in attesa di capire quale sarà il futuro di Giuntoli, si guarda intorno anche per quanto riguarda la figura di direttore sportivo. Ma allo stesso tempo, i Partenopei sono già pronti sul mercato a pensano alle alternative con cui affrontare il prossimo campionato da campioni d’Italia in carica, nonché la prossima Champions Leauge.

Asse Napoli-Genoa: possibile doppio affare

I napoletani, però, hanno anche calciatori in esubero che potrebbero lasciare la squadra per avere più spazio. E proprio in questo gruppo ristretto potrebbe pescare il Genoa per affrontare al meglio il ritorno in Serie A.

Ad esempio, stando alle ultime voci di mercato, ai liguri interesserebbe il giovane piemontese Alessio Zerbin. Il classe ’99 è nato a Novara ed ha giocato in diverse rappresentative giovanili prima di arrivare al Napoli nel 2017. Dopo la sua crescita avuta tra Serie C e B, gli azzurri gli hanno dato una chance quest’anno e si è preso la soddisfazione di laurearsi campione d’Italia.

Il calciatore ha giocato da esterno d’attacco, collezionando 10 presenze in campionato, una in Coppa Italia, ma anche ben 3 in Champions League. Zerbin però avrebbe bisogno di più continuità e di ritrovare il gol. Un prestito potrebbe fare al suo caso, ma stavolta nella massima serie. E così, visto che il Genoa ci pensa, gli azzurri potrebbero proporre alla società di Zangrillo una sorta di scambio.

Una corsia di preferenza su Radu Dragușin. Il centrale di difesa si è reso protagonista della stagione di B con 37 presenze e 4 reti, risultando tra i migliori della categoria, nonostante la giovane età. Il nativo di Bucarest esordì in Serie A con la Juventus nel 2020, per poi giocare ancora due mezze stagioni in massima serie: una con la Sampdoria ed una seconda poi, con la Salernitana che si riuscì a salvare dalla retrocessione. Adesso però, sarà il Genoa a fare il prezzo.