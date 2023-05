Colpaccio Zielinski, si avvicina l’addio al Napoli: tutti i dettagli

Dopo Fabian Ruiz e Koulibaly, stessa sorte anche per Piotr Zielinski con il Napoli? Le ultimissime sul centrocampista polacco.

Il Napoli si prepara ad affrontare un’intensa sessione estiva di calciomercato, dove verosimilmente ci saranno delle cessioni importanti, ma anche dei possibili colpi in entrata come accaduto lo scorso anno con Kvaratskhelia e Kim. Attenzione infatti anche ai rinnovi di contratto, con diversi casi spinosi: uno di quelli che potrebbe dire addio è Piotr Zielinski, protagonista di una ottima stagione, e che ha attirato l’attenzione di vari top club europei visto la scadenza fissata giugno 2024.

Ad oggi il suo futuro resta più in bilico che mai, con il Napoli che però ha già mosso dei passi importanti per cercare di trattenerlo soprattutto dopo le richieste di Luciano Spalletti. La novità però è arrivata nelle ultime ore: stando alle ultimissime notizie riportate da Il Corriere dello Sport, a gennaio 2024 il polacco entrerà sul taccuino dei possibili svincolati di lusso…

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Zielinski

Il polacco, però, potrebbe lasciare il Napoli nel mercato estivo. Piotr Zielinski è in attesa di un incontro con la dirigenza azzurra con l’obiettivo di prolungare il contratto, ma ad oggi, non è apparso per nulla convinto della proposta di rinnovo. La squadra più interessata a Zielinski è il Bayern Monaco, con Tuchel che lo accoglierebbe volentieri nella sua squadra. Inoltre è risaputo di come il centrocampista voglia provare una nuova esperienza lontano dall’Italia…

Rinnovo lontano e possibile cessione in estate per il polacco. Il centrocampista può dire addio, con diversi top club europei che restano alla finestra e che sperano di sfruttare questa ghiotta occasione, qualora nell’ultimo incontro tra la dirigenza del Napoli, l’entourage del polacco e lo stesso Zielinski non si arrivasse ad un accordo. Niente sconti però, come ci ha già abituato Aurelio De Laurentiis in passato: il prezzo di Piotr Zielinski è di circa 30-40 milioni di euro.

La formazione azzurra farà il possibile per il rinnovo del centrocampista che ancora non ha preso una decisione ufficiale. In queste ore diversi club stanno provando a farsi sotto per Zielinski e, un’eventuale offerta importante, anche dall’estero, potrebbe cambiare i piani dello stesso giocatore e del Napoli. Il trasferimento all’estero lo entusiasma ma, qualora ci fossero le condizioni di restare in azzurro, il polacco darebbe il suo benestare per chiudere l’operazione…