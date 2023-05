Futuro Osimhen, la scelta è fatta: ora non ci sono più dubbi

Dopo aver vinto da super protagonista lo Scudetto con il Napoli, sul futuro di Victor Osimhen è stata presa una decisione davvero importante.

Il Napoli campione d’Italia, dopo il ko rimediato lo scorso marzo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan, è tornato a perdere in campionato. Gli azzurri, infatti, sono caduti contro il Monza di Raffaele Palladino. Luciano Spalletti per la gara contro i brianzoli ha attuato un minimo turnover, viste le titolarità dei vari Juan Jesus, Bartosz Bereszynski ed Alessio Zerbin, ma la sua squadra ha fornito una prestazione mediocre.

Dopo quasi una decina di giorni di festaggentimi, di fatto, il Napoli non ha mostrato la fame che ha avuto per l’intera stagione. I partenopei, infatti, hanno avuto una sorta di reazione dopo aver subito le reti di Dany Mota ed Andrea Petagna, ovvero quando Luciano Spalletti ha fatto entrare dalla panchina i suoi pezzi da novanta: da Khvicha Kvaratskhelia, passando per Giovanni Di Lorenzo, a Giacomo Raspadori a Giovanni Di Lorenzo.

Chi ha giocato l’intera partita, invece, è stato Victor Osimhen. Come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro con il Monza di Raffaele Palladino, il calciatore si merita di giocarsi fino in fondo la possibilità di vincere la classifica dei capocannonieri. L’ex Lille, infatti, guida questa speciale graduatoria con tre gol di vantaggio su Lautaro Martinez. Nel frattempo, proprio sul nigeriano bisogna registrare alcune novità di mercato.

Osimhen resta al Napoli? Tutti i dettagli

Nonostante le tantissime indiscrezioni di mercato che lo riguardano, Victor Osimhen potrebbe restare comunque al Napoli. Aurelio De Laurentiis, come più volte affermato in questi giorni, non ha intenzione di vendere i suoi big, almeno di offerte indecenti. Se dovesse arrivare una super proposta di circa 150 milioni di euro, di fatto, il patron partenopeo potrebbe avere più di una difficoltà a rifiutare cifre del genere.

Se Victor Osimhen dovesse restare anche l’anno prossimo, il Napoli punterebbe a rinnovargli il contratto (scadenza 2025). Aurelio De Laurentiis, infatti, non vuole correre il rischio di non avere potere contrattuale nella sessione di mercato estiva del 2024. Con un anno solo di contratto, di fatto, il patron partenopeo potrebbe essere costretto ad accettare sicuramente inferiori rispetto al reale valore del calciatore.

I tifosi del Napoli, quindi, hanno qualche speranza in più di vedere Victor Osimhen con la maglia azzurra anche l’anno prossimo. Tuttavia, squadre importanti come Manchester United e Bayern Monaco tenteranno sicuramente di prendere il nigeriano già nella prossima sessione di mercato estiva.