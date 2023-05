Giorgia Palmas, una regina in Egitto col bacio ‘in prospettiva’

Giorgia Palmas nel suo viaggio in Egitto fa sognare i fan, la showgirl in tutto il suo fascino e con un bacio ‘particolare’

Sempre protagonista assoluta sui social, dei quali è una delle regine incontrastate. Lo è da sempre, Giorgia Palmas, che mette sempre in mostra fascino genuino ed eleganza sublime, di quelli che rapiscono in maniera inevitabile il cuore degli ammiratori.

La modella e showgirl sarda è tra le bellezze preferite dagli italiani sin dall’inizio del terzo millennio, quello che l’ha vista conquistarci tutti come velina di Striscia la Notizia, amatissima nonostante le toccasse l’ingrato compito di rimpiazzare una leggenda come Elisabetta Canalis. Una missione che però le riuscì molto bene e infatti ancora oggi, a vent’anni di distanza, continua a far innamorare ogni volta i numerosissimi fan.

Sensualità discreta e insieme super seducente, Giorgia continua a non passare inosservata nelle sue apparizioni mediatiche. Dopo Striscia, ha avviato una carriera fortunata come soubrette e quindi come conduttrice televisiva, con una classe tutta sua che raccoglie sempre applausi in gran quantità. Non sorprende che per i quasi due milioni di followers che la seguono su Instagram sia un vero e proprio mito.

Giorgia Palmas fa ‘ingelosire’ Magnini nel viaggio per l’anniversario

Ogni scatto di Giorgia è a dir poco stupendo e mette in evidenza tutta la sua bellezza stratosferica. Particolarmente suggestive le immagini di questi giorni, con il web tappezzato dalle sue foto in viaggio in Egitto. Un viaggio per una ricorrenza speciale, quella dell’anniversario di matrimonio con il suo Filippo Magnini. Con numerosi motivi di interesse.

Oltre alle classiche foto super provocanti, Giorgia si diverte a giocare con la macchina fotografica e con l’obiettivo e sfrutta la prospettiva per ‘baciare’ la Sfinge in mezzo al deserto. Dolcezza, simpatia e autoironia del resto la caratterizzano da sempre. E anche in questo caso fanno sì che gli ammiratori le dedichino pensieri sentiti di ammirazione e d’amore, oltre che la consueta valanga di like. Giorgia si sta preparando al meglio per l’ultima parte del suo anno lavorativo, prima di andare in vacanza. In estate c’è da essere certi che ancora una volta i suoi scatti saranno tra i più acclamati sulla community. Uno spettacolo imperdibile, già non vediamo l’ora. Le anticipazioni primaverili sono state più che sufficienti per infiammare la fantasia dei fan.