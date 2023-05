L’addio di Busquets rovina l’Inter: 10 milioni e firma

Sergio Busquets lascerà il Barcellona targato Xavi a breve e questo addio potrebbe colpire indirettamente l’Inter in ambito di calciomercato

Atro successo, stavolta ai danni del Sassuolo di Alessio Dionisi. L’Inter ha messo a referto tre punti che sanno di match point Champions contro la truppa neroverde, dimostrando ancora una volta di aver ripreso la retta via per quanto concerne il percorso in campionato. Scavalcata la Lazio in classifica, coi nerazzurri che adesso occupano il terzo posto a quota 66 punti.

Insomma, la qualificazione alla massima competizione europea sembra soltanto una formalità a questo punto, cosa che non era affatto scontata fino a qualche settimana fa. La ‘Beneamata’, infatti, si era trovata a dover rincorrere le avversarie, mentre ora è protagonista assoluta della corsa alla coppa dalle grandi orecchie. Un’inversione di marcia che consente a mister Simone Inzaghi e alla sua truppa di portare avanti il proprio lavoro con molta più serenità rispetto a prima. Un qualcosa che consente ai lombardi di approcciare alle sfide nel miglior modo possibile. Tra i tifosi è tornato pienamente l’entusiasmo e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha confermato pubblicamente la permanenza del tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra, nonostante lo Scudetto (obiettivo principale dell’Inter ad inizio stagione) sia sfumato diverso tempo fa.

E ad alimentare la gioia dei sostenitori del club milanese, ovviamente, c’è anche la finale Champions che andrà in scena in quel di Istanbul, traguardo ormai ad un passo. Insomma, ci sono tutti i presupposti per concludere alla grande la stagione in corso. Dopodiché, bisognerà concentrarsi a pieno sul tema futuro, legato a doppia mandata alla sessione estiva del calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti dal 1° luglio. A tal proposito, però, giungono novità poco rassicuranti direttamente dalla Spagna. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al Barcellona targato Xavi, club con cui il direttore sportivo Ausilio ha avuto un summit di mercato recentemente. I blaugrana, dal canto loro, saluteranno a breve Sergio Busquets, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Calciomercato Inter, il Barcellona punta Guido Rodriguez

Motivo per cui la compagine spagnola vuole assicurarsi un valido sostituto nelle settimane a venire e uno dei profili che piacciono maggiormente è quello di Guido Rodriguez, mediano di proprietà del Betis. Classe ’94 (29 anni compiuti lo scorso 12 aprile), Rodriguez presenta un accordo scritto il cui termine è previsto per giugno 2024.

Il Betis, perciò, prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione in estate, così da evitare il rischio di dolorosa perdita a parametro zero. Il centrocampista, infatti, ha rifiutato la proposta di rinnovo, dunque il suo destino appare segnato. La dirigenza del Betis, inoltre, vorrebbe venderlo per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro. Ma, stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, l’offerta più alta ricevuta finora sarebbe proprio quella del Barcellona, che ammonta a ‘soli’ 10 milioni di euro.

In tutto ciò, Rodriguez è un vecchio obiettivo dell’Inter: i lombardi avrebbero potuto tentare l’affondo nella prossima finestra dei trasferimenti, dato che Brozovic non è più centrale nei piani della ‘Beneamata’ e potrebbe anche cambiare aria prossimamente. O magari aspettare che l’argentino del Betis diventi un free agent, in modo da prelevarlo a parametro zero. Ma l’addio di Busquets pare spingere il Barça ad accelerare le pratiche.