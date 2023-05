Maria Luisa Jacobelli, top e occhiali: una meraviglia

Maria Luisa Jacobelli è una meraviglia della natura. La sua ultima storia su Instagram ci toglie il respiro, la sua bellezza è fuori dal mondo.

Maria Luisa Jacobelli, 31 anni, è la figlia del noto giornalista Xavier, direttore di Tuttosport: una bellezza mozzafiato che da meno di un anno incanta gli spettatori di SportMediaset. Un passato da modella, poi l’approdo al giornalismo sportivo, sulle orme di un grande padre.

Eppure tutto era cominciato come tentatrice a Temptation Island nel 2020. Poi ecco il passaggio a Dazn, per poi approdare alla sezione sportiva di Mediaset da agosto 2022. Maria Luisa è molto brava nel suo lavoro ed è anche bellissima: fisico, occhi e quel talento innato nello stare davanti allo schermo. Oltre al lavoro in tv, Maria è ancora una influencer. E i suoi post su Instagram sono sempre molto apprezzati. Mostrarsi è un modo di comunicare: comprendere di essere belle non è difficile, puntare sulla propria immagine nel modo giusto per fare breccia nell’anima delle persone lo è di più. La Jacobelli non ci fa solo innamorare per le doti che Madre Natura le ha messo a disposizione. Qualche tempo fa è stata la sua vicenda personale a colpire il popolo del web e non solo.

Maria Luisa non ha esitato a raccontare quanto ha sofferto a causa di un suo ex fidanzato: una storia d’amore cominciata con grandi emozioni e poi sfociata nella violenza, nelle minacce, nello stalking, quando lei decide di troncare. Lui la perseguita, lei ha il coraggio di denunciare e di essere un esempio per tutte le donne.

Maria Luisa Jacobelli toglie il respiro: è bellissima

Gli inizi come fotomodella poi il passaggio nella storica TeleLombardia fino all’esperienza a Temptation Island, programma molto noto di Maria De Filippi. Ma il giornalismo e lo sport sono nel sangue, è una questione di famiglia. Come detto, da agosto del 2022 l’approdo a SportMediaset.

Su instagram Maria Luisa è seguitissima. Impossibile solo immaginare il contrario. Ma non finisce qui, perché sempre nel 2022 arriva il calendario For Men. La sua bellezza è prorompente, sono 12 mesi da infarto.

Il corpo sembra scolpito da Canova: la perfezione di ogni forma è davanti ai nostri occhi. Amatissima dagli italiani, il suo successo è innegabile e i suoi numeri sui social network migliorano giorno dopo giorno. E’ sempre in splendida forma e ogni giorno acceca i suoi seguaci con contenuti a dir poco strepitosi.