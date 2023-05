Napoli scatenato: pronto un doppio colpo dall’Atalanta

Lo scudetto cucito sul petto, un finale di stagione da portare a termine ed il calciomercato estivo già all’orizzonte. Il Napoli di De Laurentiis è al lavoro: i nomi possibili dall’Atalanta

La lunga cavalcata del Napoli ha portato in dote uno scudetto che mancava da ben 33 anni. La truppa di Luciano Spalletti, offrendo un calcio propositivo, spettacolare ed anche efficace ha vinto quindi con largo anticipo, consentendo ad allenatore e società di poter iniziare ad intavolare già da ora le strategie da perseguire nei prossimi mesi.

Le ultime gare ufficiali della stagione di Serie A rappresentano solamente una formalità per Osimhen e soci, impegnati a chiudere nel miglior modo possibile prima di focalizzarsi sul domani e sul destino dell’organico. E proprio la rosa del Napoli del futuro rappresenta un argomento di grande attualità.

L’assetto societario, vista la situazione di Giuntoli, è destinato a cambiare, mentre non muteranno ambizioni ed intenzioni di Aurelio De Laurentiis, voglioso di continuare a costruire una compagine vincente e nel segno del giusto mix tra gioventù ed esperienza. Servirà quindi qualche ritocco viste le papabili partenze, e il club partenopeo guarda con enorme attenzione anche al mercato di Serie A.

Focus soprattutto sull’Atalanta, impelagata in una complicatissima rincorsa ad un piazzamento europeo, e che a dispetto dei risultati al di sotto delle aspettative ha comunque messo in mostra diversi elementi interessanti in rosa. Un calciatore che da tempi non sospetti piace al Napoli è senza dubbio Teun Koopmeiners, individuato per un salto di qualità in mediana, ma nel mirino anche di altre big. L’olandese, che però non è l’unico obiettivo, ha messo a referto finora uno score di 7 gol e 3 assist in questa Serie A.

Calciomercato Napoli, non solo Koopmeiners: altri due nomi nel mirino dall’Atalanta

Teun Koopmeiners è quindi tra gli obiettivi sensibili per il Napoli del futuro: un centrocampista tecnico e fisico, capace di portare in dote entrambe le fasi di gioco come dimostrato sia ai tempi dell’Az che nelle annate a Bergamo.

Al netto del centrocampista olandese, per il quale non mancano le difficoltà, dall’Atalanta piacciono anche altri due profili intriganti come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, che sposta il raggio d’interesse anche su Giorgio Scalvini e Rasmus Hojlund.

Il primo è un difensore classe 2003 di grandi prospettive ed enorme duttilità, capace di disimpegnarsi in più ruoli e dal valore di mercato già estremamente alto. Non mancherebbe nel caso anche una folta concorrenza, soprattutto italiana. Stessa età anche per Hojlund, autore di 7 gol in questa Serie A e dal potenziale ancora tutto da esprimere. I margini di crescita del danese, che ha già impressionato anche con la maglia della nazionale, sono importanti, e potrebbero stuzzicare gli azzurri in caso di addio di Victor Osimhen.