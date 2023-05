Senza Europa va via la stella: disperazione Juventus

La Juventus, in vista del prossimo calciomercato estivo, può davvero tremare: l’addio del big resta possibile

La stagione in Serie A è ormai ad un passo dal suo termine. Lo scudetto è finito meritatamente sulle maglie azzurre del Napoli ma altri discorsi importanti restano in forte discussione.

In particolar modo quello che riguarda la lotta Champions, con diverse squadra in ballo per qualificarsi tra le prime quattro e avere libero accesso alla prossima fase a gironi. Uno scenario avvincente, ad ormai tre giornate dalla fine del campionato, con la Juventus che sembra avere un discreto vantaggio da conservare gelosamente fino alla fine. La squadra di Allegri, poi, è chiamata pure ad una piccola grande impresa in Europa League. Perchè dopo il rocambolesco 1-1 della semifinale d’andata – con la rete allo scadere di Federico Gatti – la Juve dovrà battere il Siviglia in casa sua.

E non sarà affatto semplice: il sogno di una nuova finale europea, da disputare contro una tra Roma e Bayer Leverkusen, accende però gli animi in casa bianconera. Ogni discorso di campo sarà tuttavia, a stretto giro, inevitabilmente rimpiazzato dalle valutazioni che andranno fatte in ottica calciomercato. La sessione estiva riaprirà ufficialmente ad inizio luglio ed in tal senso, sono già molteplici i profili seguiti e le idee per potenziare la rosa del ‘Conte Max’ lì dove ce ne sarà strettamente bisogno.

Juve senza scelta: Chiesa spaventa i bianconeri

Con un occhio vigile al bilancio, ma non solo. Perchè ciò che accadrà, soprattutto per quanto concerne le uscite, potrebbe dipendere direttamente dalle aule di tribunale. Il caso plusvalenze fittizie non è stato ancora chiuso, anzi.

La momentanea sospensione della penalizzazione di 15 punti non lascia affatto tranquillo il club piemontese: perchè il rischio di rimanere fuori da ogni coppa europea a causa di una nuova penalizzazione resta decisamente concreto. Ed un nome su tutti, a certe condizioni, potrebbe finire sul mercato: Federico Chiesa. Il figlio d’arte, si sa, è il gioiellino che rappresenta presente e futuro dell’attacco juventino. La squadra ha patitto molto la sua assenza, durante il periodo nel quale l’ex Fiorentina è rimasto ai box per un infortunio al ginocchio. Ma adesso, se la Juventus dovesse effettivamente rimanere fuori dalla partecipazione alle prossime coppe europee, la sua permanenza a Torino diventerebbe quasi improbabile.

A lui nel recente passato hanno pensato diversi top club di Premier League, pronte a farsi avanti nel momento in cui la Juventus dovesse comunicare la cedibilità dell’ala ligure. Ma non solo. Se addio sarà, tra qualche settimana, occhio pure al Bayern Monaco. La società tedesca non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’esterno classe ’97 che, dunque, potrebbe vivere le sue ultime settimane da calciatore della Juventus. Chi vivrà, vedrà. Ma l’ipotesi di una cessione durante l’imminente sessione estiva di mercato è un’opzione pericolosamente concreta in casa Juventus.