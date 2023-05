Sofya Zhuk è la nuova regina dei social: così non ha rivali (Foto)

L’ex tennista russa continua la sua scalata verso l’Olimpo delle supestar mediatiche: il profilo Instagram è bollente

E siamo arrivati a 168mila followers su Instagram. E il tassametro corre, come direbbe qualcuno. La popolarità di Sofya Zhuk, l’ex promessa del tennis russo, sembra non avere confini. L’ex campionessa juniores di Wimbledon – trionfò ai Championships nel 2015, a 15 anni, assurgendo al ruolo di erede designata di una certa Maria Sharapova – è ormai in corsa per essere la nuova regina dei social. L’ingresso nella galassia OnlyFans, annunciata qualche tempo fa dalla stupenda 23enne, non ha fatto altro che velocizzare la sua scalata verso l’apice del successo. E sì che qualche appassionato di tennis ancora ricorda le sue mirabili gesta sul rettangolo di gioco.

Sono passati ormai quasi 4 anni esatti dall’ultimo incontro ufficiale, nel circuito WTA, di Sofya Zhuk. Roland Garros 2019, primo turno: la tedesca Laura Siegemund eliminò la russa decretandone l’uscita dal torneo e non solo. Da quel giorno la racchetta è stata appesa virtualmente, e non solo, al chiodo. Solo qualche blando allenamento, di cui tra l’altro abbiamo abbondante evidenza sul suo profilo Instagram, e nulla più. Via con la carriera da modella per l’agenzia Industry, che subito si è accaparrata la collaborazione della bella atleta. Da quel giorno Sofya ha iniziato a farsi conoscere per doti diverse dall’abilità su un campo da tennis. La sua bellezza è entrata dirompente nel mondo dei social media, con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Sofya Zhuk senza limiti: nuovo video in lingerie

Non si può certo dire che Sofya si senta in imbarazzo davanti alle telecamere, anzi. La modella sembra nata per posare davanti all’obiettivo, o per regalarsi dei selfie che poi puntualmente pubblica sui suoi account social. Che stanno diventando ormai una specie di book fotografico che esalta il suo corpo da capogiro. Abbondano foto delle bella ex tennista sul letto di casa, sul divano, dentro una macchina coupé, in costume o in lingerie. Che la modella sfoggia di diversi colori: dal blu al verde per finire al giallo. Ecco, proprio in giallo ha fatto il pieno di ‘like‘ nell’ultimo video regalato ai suoi fans su Instagram.

Sofya Zhuk, 4:20 A.M. Questo l’orario di pubblicazione dell’ultimo video di cui riportiamo un eloquente screen. Sofya si mostra in tutta la sua bellezza con un completo intimo giallo che lascia poco spazio all’immaginazione. Sempre solare, mai volgare, l’ex tennista ha ormai intrapreso la strada della ‘malizia controllata’. Che sembra bastare ed avanzare alle migliaia di fans che quotidianamente commentano i suoi post su Instagram.