Arriva il top in panchina: l’annuncio sul mister spiazza tutti

Un top degli allenatori internazionali sta per firmare con una nuova squadra, per lo stupore di tutti i tifosi. Colpo sensazionale

Il calcio è in continua evoluzione e con esso cambiano anche gli allenatori in auge. Chi predilige un certo tipo di assetto tattico, chi si lascia trasportare più dall’estetica del gioco e chi mira solo al risultato.

Nel corso degli anni non sono stati poi tanti i tecnici in grado di incidere nella storia di questo sport, di apportare dei cambiamenti significativi e di riscrivere le regole.

Tra questi di certo può essere annoverato Marcelo Bielsa, per tutti “El Loco“. Il tecnico argentino nel corso della sua carriera ha saputo trasmettere qualcosa di diverso, di innovativo, con una mentalità davvero fuori dal comune e una filosofia in grado di trascinare le folle. Dai successi con il Newell’s Old Boys, fino alle esperienze europee con Athletic Bilbao e Olympique Marsiglia. Nell’ultimo periodo si era distinto con la maglia del Leeds, per aver riportato in Premier League un club storico, rendendolo anche accattivante dal punto di vista estetico, oltre a lanciare molti giocatori interessanti.

Uruguay, scelto il nuovo commissario tecnico: è Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa è stato più volte vicino alla nostra Serie A, con la Lazio di Lotito che l’aveva praticamente ingaggiato nel 2015, per sostituire Stefano Pioli, prima che un rifiuto dell’argentino indirizzò Tare verso Simone Inzaghi. Anche la Roma ha pensato a lui per affidargli la panchina, ma con Walter Sabatini non si arrivò alla fumata bianca.

Il meglio “El Loco” l’ha però dato con la nazionale cilena, dal 2007 al 2011, partecipando anche ai Mondiali di Sud Africa 2010. Ora, a proposito di nazionali, avrà una nuova occasione per mettere in mostra il suo calcio, con un bacino d’utenza di tutto rispetto come quello dell’Uruguay. La “Celeste” ha infatti annunciato che Marcelo Bielsa sarà il nuovo commissario tecnico. Il lungo corteggiamento ha portato finalmente all’accordo definitivo, con tanto di comunicato diffuso sui social (di seguito il Tweet della Federazione).

L’Uruguay, orfano del grande Tabarez aveva bisogno di una nuova “guida spirituale” e l’ha trovata nell’allenatore argentino. Darwin Nunez e compagni potranno ora crescere sotto le sue indicazioni con l’obiettivo di fare un grande Mondiale nel 2026.