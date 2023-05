Canalis, addio Maddalena Corvaglia: tutta colpa di Stef Burns

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono passate da un rappporto di grande amicizia alla rottura? Spunta un retroscena clamoroso

Quando pensavamo all’idea di amiche per la vita, fino a qualche anno fa Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis erano l’esempio più calzante. Ma la loro rottura è stata clamorosa e fragorosa. Per questo a distanza di tempo fa discutere soprattutto perché spunta un elemento in più.

Molti pensavano che le due ex Veline avessero litigato per una questione di lavoro. Invece era una questione di uomini. Questa almeno è la tesi esposta dal magazine online Mowmag che offre una nuova chiave di lettura nell’addio, assolutamente esplosiva.

Una clamorosa indiscrezione che tirerebbe in ballo Stef Burns con cui Elisabetta avrebbe avuto una lungo flirt, durato mesi. Un rapporto, come si legge, sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui anche se quelle parole sono rimaste circoscritte alla familia.

Quindi affari di cuore, gli stessi che dopo 5 anni e mezzo nel 2017 avevano portato alla separazione tra il chitarrista americano (che si chiama in realtà Stephan Birnbaum), spalla fedele di Vasco Rossi, e la stessa Corvaglia.

Lei successivamente aveva fatto intuire che il padre della sua unica figlia, Jamie Carlyn, non era stato fedelissimo ma di più non ha mai svelato. Così forse avrebbe più senso anche tutto quello che è successo dopo tra Maddalena ed Elisabetta.

Canalis, addio Maddalena Corvaglia: una vita insieme e poi più nulla

Adesso nella vita di Maddalena Corvaglia non c’è spazio per i rimpianti ma al momento nemmeno per il perdono. Perché anche se non lo confessa apertamente, si è sentita tradita due volte. Prima da Stef Burns e poi da Elisabetta Canalis, o forse insieme.

Un legame nato sul bancone di Striscia la Notizia e durata quasi 20 anni, sempre fianco a fianco soprattutto nei momenti difficili. Insieme avevano anche deciso di lavorare a Los Angeles, che per Eli da anni è casa, ma il progetto della loro palestra insieme si è sciolto come neve al sole e da allora è cambiato tutto.

Nessuno sa perché, loro sì. E lo ha ribadito ancora una volta, la Corvaglia, intervistata da dal Corriere della Sera: “Cosa è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str**a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via”.

Un’occasione per ribadire che quella tra loro è stata un’amicizia solida e bella, cosa hanno provato insieme nessuno lo cancellerà mai. Ma al momento non c’è motivo per avere clemenza e archiviare, anche se non vuole parlarne male. Semplicemente, quello è un capitolo della vita che considera chiuso e non ci sono elementi concreti per riaprirlo.