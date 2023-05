Carroll a letto con due donne prima del matrimonio: parla la fidanzata

Clamoroso quanto fatto dall’attaccante a pochissimi giorni dalle nozze. La rivelazione è scottante, e ha fatto tentennare la moglie. Carroll l’ha fatta davvero grossa!

Ricordate il gigante dell’attacco Andy Carroll? Seppur oggi sia finito a fare le fortune di club di Serie B inglese, è stato un centravanti importante qualche tempo fa. I suoi anni d’oro Andy li ha passati tra le fila del Newcastle, del Liverpool e del West Ham. Si è fatto notare soprattutto con la maglia dei Magpies, squadra nella quale ha segnato tanti gol, facendo valere le sue ottime doti offensive. Carroll è stato notato maggiormente per la sua statura imperiosa.

Alto e possente, si è fatto valere soprattutto nel gioco aereo e nei duelli corpo a corpo. Come accennato, a 34 anni, sta chiudendo la sua carriera in Championship. Prima la breve esperienza al Reading, poi il passaggio al West Bromwich, e infine il ritorno al Reading. Ma è lo scorso anno che Andy Carroll è stato protagonista in negativo di un episodio clamoroso. A pochi giorni dalle nozze con Billi Mucklow, l’attaccante l’ha combinata davvero grossa.

Il tutto è accaduto a Dubai, ad una settimana di distanza dal matrimonio con la donna star dei reality inglesi. Durante il suo addio al celibato, Carroll ha alzato il gomito e combinato l’indicibile. Di seguito tutti i dettagli.

Carroll, ubriaco e letto con due donne: la decisione della Mucklow

Nel maggio del 2022, Andy Carroll si è recato a Dubai con un gruppo di amici per festeggiare l’addio al celibato ad una settimana dal matrimonio con Billi Mucklow. Purtroppo, il calciatore ha alzato notevolmente il gomito rovinando di fatto i festeggiamenti. Infatti, si è recato in stanza con due donne, finendo alla fine nello stesso letto. Una delle due ragazze bionde ha scattato una foto di quel momento, e postandola sui social ha scatenato un gossip enorme.

Si tratta di Taylor Jane Wilkey, che dopo l’accaduto aveva dichiarato: “Dopo una festa siamo andate nell’hotel di Andy Carroll. Chi era lì non ci ha detto che si trattasse di un addio al celibato. Eravamo tutti talmente ubriachi e stanchi che ci siamo addormentati e non è successo niente. Lui si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa”. Tale versione è stata confermata giorni dopo da Carroll, che ha chiesto prontamente scusa all’allora fidanzata Billi.

Come sono andate poi le cose? La Mucklow, che aveva in un primo tempo messo in dubbio le nozze, ha poi perdonato Andy sposandolo il sabato seguente. Oggi, osservando i profili Instagram dei due personaggi si può notare a primo impatto la serenità che regna nella coppia. Andy e Billi da un anno trascorrono la perfetta vita da sposini in compagnia dei loro cinque figli, due avuti da un’altra madre, i restanti tre insieme.