Resta e si abbassa l’ingaggio: un gesto d’amore da capitano vero

Tifosi pazzi di gioia: un veterano ha preso una decisione incredibile, nessuno se l’aspettava

Luciano Spalletti è riuscito a costruire una corazzata in grado di non aver rivali nel campionato di Serie A, anche al cospetto di squadre come Inter e Juventus costruite con un organico più completo.

Cristiano Giuntoli e la dirigenza del Napoli sono stati in grado di costruire una squadra molto importante, nonostante le critiche e le contestazioni dei tifosi in estate dopo gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina. Invece, con grande lavoro e con intuizioni top, sono riusciti a mettere su una squadra da Scudetto. E adesso c’è da programmare il futuro, probabilmente senza lo stesso Giuntoli, sempre più in direzione Juventus. Ma se c’è chi va, c’è chi invece resta e lo fa con grande stile.

Napoli, la scelta di Piotr Zielinski

In queste ore si è cominciato a parlare in maniera insistente anche del futuro di alcuni giocatori del Napoli per quanto riguarda la prossima stagione. Uno di questi è senza dubbio Piotr Zielinski, uno dei veterani di questa squadra e protagonista quest’anno con gol e assist.

Secondo le ultime indiscrezioni, il polacco sarebbe intenzionato a rimanere in azzurro, addirittura abbassando le sue pretese economiche, una vera e propria scelta di cuore per il centrocampista ex Empoli. Bisognerà capire nelle prossime settimane in quali direzioni si muoverà la società, anche dopo aver capito il futuro di Cristiano Giuntoli.

Il Napoli negli anni ha cercato di inseguire un grande risultato come questo, già dai tempi di Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik. Proprio quest’ultimo, in particolare, è stato ricordato dai tifosi partenopei, che avrebbero voluto vederlo alzare lo Scudetto, come dovrà fare Giovanni Di Lorenzo. Il terzino, ex Empoli, è stato in grado di entrare in pochi anni nel cuore dei suoi tifosi, diventando un vero e proprio idolo della folla. Durante la cena dopo la conquista, aritmetica, del campionato Di Lorenzo ha voluto fare un discorso, da capitano, alla squadra che è diventato in poche ore virale sul web. Continuano, senza freni, i festeggiamenti dei tifosi napoletani per questo terzo Scudetto, che intere generazioni hanno atteso, ed è finalmente arrivato. All’ultima giornata, poi, ci sarà una nuova festa, col capitano azzurro che solleverà al cielo il trofeo.