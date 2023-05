Tutti sconvolti per Federica Pellegrini: la rivelazione è sconcertante

Federica Pellegrini ha sconvolto tutti per una rivelazione che nessuno poteva immaginare. Anche una grande campionessa può caderci

La campionessa olimpica e mondiale, è da tutti riconosciuta come una delle più grandi nuotatrice della storia e ha avuto una carriera estremamente lunga e vincente, a partire dalle Olimpiadi di Atene 2004.

E’ stata la più grande nuotatrice italiana di sempre, numeri alla mano. Federica Pellegrini ha saputo nel corso di quasi 20 anni di carriera portare a casa una marea di vittorie a livello internazionale. Dal titolo olimpico, agli ori mondiali, all’incetta di medaglie europee. “La Divina“, come è stata ribattezzata durante la sua vita in acqua, ha abbinato sempre un certo stile anche fuori dalla piscina, diventando personaggio a tutto tondo.

Non a caso dopo aver appeso cuffia e occhialetti al chiodo si è messa a partecipare in diverse trasmissioni televisive (ottimo il successo in Italia’s Got Talent). Dal punto di vista sentimentale ha trovato finalmente la persona giusta in Matteo Giunta, suo ex allenatore. I due si sono sposati il 27 agosto 2022, nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Ora con tutta la serenità d’animo necessaria, la Pellegrini ha deciso anche di raccontare molti aneddoti della sua storia all’interno dell’autobiografia “Oro“, edita da La Nave di Teseo.

Federica Pellegrini e la bulimia: le difficoltà accusate dopo il trasferimento a Milano

Come riportato dal Corriere dello Sport, le frasi pronunciate da “Super Fede” hanno sconvolto tutti i tifosi. Da giovanissima, dopo le Olimpiadi di Atene 2004, decise di trasferirsi a Milano. In quel periodo ha avuto alcuni disturbi con il cibo. “Mi ingozzavo di cibo e poi vomitavo tutto. Anche mia madre se n’era accorta perchè una volta a merenda mangiai due buste di prosciutto crudo con tre pacchetti di crackers”.

“Alla fine della giornata poi rigettavo tutto. Era il mio modo per pulirmi la coscienza e per non ingrassare. Non sapevo all’epoca che si trattasse di bulimia, l’ho scoperto solo dopo“.

“Ero in grado di mangiare anche chili di gelato e diverse tazze di cereali, tutto di seguito“, ha spiegato la Pellegrini ricordando quei periodi, in cui era ancora minorenne.

Insomma anche i grandi campioni possono avere delle fragilità, ma nonostante questo l’importante è superarle, come ha dimostrato “La Divina”. Per i più giovani questo deve essere d’insegnamento, come la capacità di parlarne per farsi aiutare.