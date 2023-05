UFFICIALE, che delusione per le big italiane: sfuma un obiettivo importante

Diverse squadre italiane avevano messo nel mirino un obiettivo di mercato: affare sfumato, ecco per chi ha firmato

Ultime settimane della stagione calcistica da vivere al cardiopalma, con ancora molti verdetti da esprimere in campionato e soprattutto le fasi finali delle coppe europee. Che mai come quest’anno vedono le squadre italiane in primissima fila.

Cinque squadre nelle semifinali delle tre competizioni è un traguardo di grandissimo spessore per il nostro calcio, che a livello continentale non viveva un tale splendore da diversi decenni. Questa settimana sarà cruciale, con le gare di ritorno che diranno quante delle nostre rappresentanti arriveranno all’ultimo atto. L’Inter difende due reti di vantaggio nel derby con il Milan in Champions League, in Europa League la Roma parte dall’1-0 con il Bayer Leverkusen mentre è tutto in parità al momento tra Siviglia e Juventus. In Conference League, la Fiorentina dovrà rimontare dopo la sorprendente sconfitta interna col Basilea.

E mentre ci sono ancora gare così delicate da disputare in campo, però, si guarda già al futuro e alle strategie di mercato. Per molte squadre nostrane, dopo questa annata ci sarà la possibilità di ripresentarsi nella sessione di trattative con un rinnovato appeal. Ma c’è un obiettivo che era seguito da diverse compagini di Serie A sfumato piuttosto a sorpresa in queste ore.

Niente Serie A, destinazione clamorosa: che sorpresa

Alejandro Grimaldo era da tempo sui taccuini dei nostri osservatori. Accostato a più riprese a Napoli, Juventus e Inter, tra le altre, ma anche Roma e Milan in passato ci avevano pensato, lo spagnolo rappresentava una ghiotta opportunità a parametro zero, visto che a fine stagione si libererà gratuitamente dal Benfica. Ma il 27enne non giocherà in Italia.

Il terzino sinistro infatti, piuttosto a sorpresa, ha firmato un quadriennale con il Bayer Leverkusen, proprio gli avversari della Roma in EL. I tedeschi hanno siglato con lui un accordo fino al 30 giugno 2027, diventato ufficiale dopo che il giocatore ha superato le visite mediche. Dunque, il suo prossimo futuro sarà in Bundesliga. Il Bayer in campionato è attardato, con il sesto posto a pari punti con il Wolfsburg, ma ha ancora chances di qualificarsi in Champions League grazie al percorso europeo. Non solo per il prestigio, ma anche per questo, sarà fondamentale per le ‘aspirine’ provare a ribaltare l’esito della semifinale contro la Roma.