Alisha Lehmann, estate alle porte: in bikini fa strage di cuori

Alisha Lehmann è una delle calciatrici più seguite al mondo, le sue ultime foto postate su Instagram fanno di lei sempre più la star del calcio in rosa.

L’attaccante della nazionale svizzera è una protagonista del calcio femminile, per la sua bravura che mostra continuamente in campo ma anche per un fisico da urlo, a raccogliere sempre l’alto gradimento dei suoi followers.

Alisha Lehmann è una delle calciatrici che lascia sempre un grande dubbio: è più bella o brava? Un dubbio legittimo guardando alle prestazioni in campo, ma anche a quanto mostra sui social, dove conferma le sue credenziali da bomba sexy.

Non è un caso come sia una delle calciatrici più seguite e anche corteggiate dai brand, il fisico da modella è davvero invidiabile da molte colleghe. L’attaccante dell’Aston Villa è una star nella Premier League femminile, il numero 7 incanta per il suo biondo platinato che corre in campo quasi come Cristiano Ronaldo, gli scatti sul terreno di gioco lasciano sempre senza fiato.

Lehmann, le foto bomba sui social

La calciatrice è stata protagonista anche recentemente, “salvata” da Marcus Rashford in una discoteca, un gesto di galanteria tra colleghi sportivi. In un privè di Manchester la calciatrice era stata molestata da un gruppo di persone, così è stato l’attaccante della nazionale inglese a metter fine alla situazione, intrattenendosi con le rispettive compagnie e riportando il sereno. La galanteria verso la Lehmann ha aumentato la popolarità dei due calciatori, ma è soprattutto la svizzera a fare il pieno dei consensi. E lo conferma anche con foto mozzafiato su Instagram, in costume fa gol con i suoi fan.

Il fisico perfetto della Lehmann è stato apprezzato dai suoi followers, solo su Instagram ha superato i tredici milioni di seguaci. Una cifra enorme per una calciatrice, ormai diventata famosa per la sua bellezza straripante. È la calciatrice più seguita sui social media, ben più del pallone d’oro Alexia Putellas, anche per la sua storia d’amore con il collega Douglas Luiz, nata proprio all’Aston Villa ma già terminata.

Alisha Lehmann non si lascia abbattere, è una professionista affermata in ogni ramo e anche con un bel caratterino, tanto da aver rifiutato la convocazione agli europei con la Svizzera, dicendo di non sentirsi pronta. Cosa che non avviene per le recenti pubblicità, dai profumi agli accessori vari la Lehmann è sempre più ricercata: il suo patrimonio è stimato già in più di un milione di sterline.