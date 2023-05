Lady Cassano alza la temperatura: Carolina da capogiro

L’ultimo scatto di Carolina Marcialis su Instagram ha mandato in visibilio tutti i suoi fan: la moglie di Cassano è senza freni.

Antonio Cassano fa spesso parlare di sé per le sue parole di fuoco scagliate durante le varie puntate della Bobo TV, il podcast a tema sportivo dove l’ex attaccante di Roma, Sampdoria, Milan e Inter si confronta con Lele Adani, Bobo Vieri e Nicola Ventola, in particolare sui temi caldi del calcio italiano ed europeo.

Molto spesso le sue bordate scatenano litigi e scambi al vetriolo con personaggi noti del mondo del calcio. Basti pensare al recente scontro con Mourinho, che ha risposto per le rime al talento barese, ma anche ai continui attacchi nei confronti di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, a causa del gioco poco offensivo dei bianconeri.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Antonio Cassano? Il 40enne è sposato dal 2010 con Carolina Marcialis, pallanuotista italiana, attuale difensore del Rapallo. I due si sono conosciuti nel 2008 ed è subito scoccata la scintilla che ha poi portato alle nozze due anni più tardi. Dalla loro unione sono nati due figli: Cristopher è venuto alla luce nel 2011, mentre due anni dopo è stata la volta di Lionel. Il rapporto tra i due è ottimo, con i fan di Cassano che apprezzano molto la sua compagna non solo per le sue doti atletiche, ma anche per quelle estetiche.

Lo scatto su Instagram è da urlo: fan in delirio per lady Cassano

Carolina Marcialis può infatti contare su un certo seguito su Instagram, dove sono oltre 177.000 i follower che non si perdono nemmeno una foto pubblicata sul noto social dalla pallanuotista. Uno dei suoi ultimi scatti ha riscosso un grande successo, come si può intuire dagli oltre 3.300 like lasciati dai fan.

Nella foto Carolina Marcialis si mostra con un abito nero che si apre al centro per svelare una splendida collana della collezione Granelli, come ha spiegato la stessa atleta su Instagram. Tuttavia, l’apertura rende lo scatto anche molto ‘hot’, per la gioia dei tantissimi fan della pallanuotista.

Nella didascalia Carolina Marcialis rivela di aver deciso di farsi un regalo, recandosi presso la Boutique di Via XX Settembre a Genova. La moglie di Antonio Cassano aggiunge poi di aver scelto la collezione Granelli perché profuma di “estate, sabbia e mare“. Sotto al post sono comparsi molti commenti di ammiratori che elogiano la bellezza della Marcialis, esaltata ancora di più dalla collana.